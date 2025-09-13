БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Душан Керкез: ЦСКА ще спечели нещо в края на сезона

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Запази

Старши треньорът на ЦСКА сподели, че е горд от представянето на възпитаниците си.

Душан Керкез
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Треньорът на ЦСКА Душан Керкез може би бе на минута от уволнение от клуба, но в последните секунди тимът му вкара два гола на Септември за първа победа в първенството.

Отборът заема 10-ото място в класирането с актив от 7 точки.

"Както изиграхме мача, трябваше да бъде по-лесно. Може да водим след първите 20 минути с два или три гола. Много е трудно в последните 2 месеца в ЦСКА. Но заслужавахме победата и статистически. Искам да честитя победата на всички футболисти. Всеки мач е по-труден. Разбирам, че ЦСКА трябва да играе по-добре и да вкарва повече, всеки ден си говорим това. Сигурен съм, че ще стане. Тази победа е от мен и отбора за собственика, който дава всичко да се върне отбора на върха", каза босненецът.

Наставникът сподели, че е горд от представянето на възпитаниците си.

"Мачът не беше на високо ниво, да си кажем истината. Със Славия направихме много грешки, макар че показахме характер. Днес видяхме отбор, бяхме всички заедно. Това се вижда и на терена, че сме заедно. Разбирам феновете, но е важно в края на май на кое място ще бъдем. Знаем колко много работа трябва да свършим всички в клуба. Горд съм с футболистите. Важен е голът, но по-важен е характерът. Всеки, който играе или влиза като резерва, трябва да носи нещо повече. Турицов също показа качество днес. Не сме близо до това как трябва да играе ЦСКА, но ще стане стъпка по стъпка", добави той.

Според него отборът има реален шанс да спечели трофей до края на сезона.

"Разбирам феновете, исках да бъде 3:0. Но много години е така. На този стадион не е същата атмосфера, противниците не се плашат много от ЦСКА, не ги респектираме толкова, колкото трябва. Аз съм минал през трудни неща. Сигурен съм, че феновете са тук, защото обичат отбора. Запомнете думите ми, че този отбор ще спечели нещо в края на сезона. Не сме говорили да си тръгвам, а как трябва да работим. Собственик и всички директори гледаме да се направи нещо по-добре. Лесно е да се смени треньора, не съм от големите треньори на ЦСКА, но се опитваме", завърши Душан Керкез.

Свързани статии:

ЦСКА изстрада първата си победа за сезона
ЦСКА изстрада първата си победа за сезона
„Червените“ се наложиха с 3:1 у дома над Септември с голове в...
Чете се за: 03:25 мин.
#Душан Керкез

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
1
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
2
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Кръстовден е!
3
Кръстовден е!
В очакване на Кръстовден: Вярващи нощуват в местността Кръстова гора
4
В очакване на Кръстовден: Вярващи нощуват в местността Кръстова гора
Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във въздушното ѝ пространство
5
Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във...
Антиправителствен протест на "Възраждане" се провежда в София
6
Антиправителствен протест на "Възраждане" се провежда в...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Футбол

Александър Димитров: За мен би било чест и стъпка нагоре да поема националния отбор
Александър Димитров: За мен би било чест и стъпка нагоре да поема националния отбор
Александър Димитров, Ивет Лалова и Красимир Инински в "Арена спорт" Александър Димитров, Ивет Лалова и Красимир Инински в "Арена спорт"
Чете се за: 01:12 мин.
Лионел Меси изпусна дузпа при загубата на Интер Маями от Шарлът Лионел Меси изпусна дузпа при загубата на Интер Маями от Шарлът
Чете се за: 01:15 мин.
Левски има тотално превъзходство в преките двубои с Локомотив София Левски има тотално превъзходство в преките двубои с Локомотив София
Чете се за: 02:20 мин.
Гол в добавеното време донесе точка на Брентфорд в лондонското дерби с Челси Гол в добавеното време донесе точка на Брентфорд в лондонското дерби с Челси
Чете се за: 01:25 мин.
Наполи показа шампионско лице срещу Фиорентина Наполи показа шампионско лице срещу Фиорентина
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Над 716 000 ученици ще прекрачат училищния праг на 15 септември
Над 716 000 ученици ще прекрачат училищния праг на 15 септември
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Велислава Делчева: Омбудсманът няма място в домовата книга на служебните премиери Велислава Делчева: Омбудсманът няма място в домовата книга на служебните премиери
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Правителството е стабилно, заяви Росен Желязков Правителството е стабилно, заяви Росен Желязков
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Автомагистрала "Европа" влиза в експлоатация от днес Автомагистрала "Европа" влиза в експлоатация от днес
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Освен Румъния - Полша отново е вдигнала изтребители заради дронове
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Кръстовден е!
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Крум Зарков: Темата за върховенството на закона може да подкопае...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Чете се за: 10:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ