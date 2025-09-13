Душан Керкез: ЦСКА ще спечели нещо в края на сезона

Треньорът на ЦСКА Душан Керкез може би бе на минута от уволнение от клуба, но в последните секунди тимът му вкара два гола на Септември за първа победа в първенството.

Отборът заема 10-ото място в класирането с актив от 7 точки.

"Както изиграхме мача, трябваше да бъде по-лесно. Може да водим след първите 20 минути с два или три гола. Много е трудно в последните 2 месеца в ЦСКА. Но заслужавахме победата и статистически. Искам да честитя победата на всички футболисти. Всеки мач е по-труден. Разбирам, че ЦСКА трябва да играе по-добре и да вкарва повече, всеки ден си говорим това. Сигурен съм, че ще стане. Тази победа е от мен и отбора за собственика, който дава всичко да се върне отбора на върха", каза босненецът.

Наставникът сподели, че е горд от представянето на възпитаниците си.

"Мачът не беше на високо ниво, да си кажем истината. Със Славия направихме много грешки, макар че показахме характер. Днес видяхме отбор, бяхме всички заедно. Това се вижда и на терена, че сме заедно. Разбирам феновете, но е важно в края на май на кое място ще бъдем. Знаем колко много работа трябва да свършим всички в клуба. Горд съм с футболистите. Важен е голът, но по-важен е характерът. Всеки, който играе или влиза като резерва, трябва да носи нещо повече. Турицов също показа качество днес. Не сме близо до това как трябва да играе ЦСКА, но ще стане стъпка по стъпка", добави той.

Според него отборът има реален шанс да спечели трофей до края на сезона.

"Разбирам феновете, исках да бъде 3:0. Но много години е така. На този стадион не е същата атмосфера, противниците не се плашат много от ЦСКА, не ги респектираме толкова, колкото трябва. Аз съм минал през трудни неща. Сигурен съм, че феновете са тук, защото обичат отбора. Запомнете думите ми, че този отбор ще спечели нещо в края на сезона. Не сме говорили да си тръгвам, а как трябва да работим. Собственик и всички директори гледаме да се направи нещо по-добре. Лесно е да се смени треньора, не съм от големите треньори на ЦСКА, но се опитваме", завърши Душан Керкез.