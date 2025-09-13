БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

ЦСКА изстрада първата си победа за сезона

Чете се за: 03:25 мин.
Спорт
„Червените“ се наложиха с 3:1 у дома над Септември с голове в добавеното време на срещата.

ЦСКА Лумбард Делова
Снимка: Startphoto.bg
Отборът на ЦСКА записа първата си победа от началото на сезона. В среща от осмия кръг, „червените“ се наложиха с 3:1 у дома над друг столичен отбор – Септември. Макар да имаха пълно превъзходство през цялата среща, възпитаниците на Душан Керкез стигнаха до успеха с попадения в добавеното време на срещата, когато се разписаха Петко Панайотов и Мохамед Брахими. Резултатът в началото на срещата бе открил Лумбард Делова с изумителен шут от над 50 метра. В 84-ата минута Септември изравни също с гол-красавец на Бертран Фурие, за да дойде късната драма в добавеното време.

Благодарение на първата си победа ЦСКА събра на сметката си 7 точки и се изкачи на 10-то място в класирането. Септември са 14-ти с точка по-малко.

ЦСКА откри резултата по доста куриозен начин в 12-ата минута. Централният защитник Лумбард Делова изрита дълга топка, дълбоко от своето поле. Кълбото прелетя над излезлия вратар Янко Георгиев, който се опита да се върне и да спре изстрела, но единствено падна с топката във вратата.

В 19-ата минута Кевин Додай беше изведен на чиста позиция на 12 метра от голлинията и можеше да се разпише, но изпрати топката в аут. 10 минути по-късно обаче септемврийци стигнаха до гол, след като Галин Иванов подаде пас на Бертран Фурие, а нападателят прати топката в мрежата. Съдията Мартин Марков обаче беше спрян от хората в стаята за видеопомощ (ВАР), които го изпратиха да види цялата ситуация на монитора до терена. Там му беше представен кадъра, че Фурие извършва нарушение при отнемането на топката от Адриан Лапеня и реферът отмени гола.

В 84-ата минута Септември изравни с петото попадение на Бертран Фурие през сезона. Мартин Христов прати топката в горната греда, засичайки центриране от ляво от фаул, а защитата на ЦСКА не се ориентира. Фурие овладя топката, нагласи си я и с обръщането я прати в горния ляв ъгъл на вратата. Капитанът Лапеня беше на голлинията, за да подсигури излезлия вратар Лапоухов, но се оказа много нисък, за да я спре с глава.

Късметът се усмихна на „армейците“ в последната от петте добавени минути. Бруно Жордао спечели фаул, а изпълнението на Петко Панайотов не остави шанс на вратаря Янко Георгиев.

Веднага след изпълнението на началния удар играчите на Септември се втурнаха към вратата на ЦСКА, но домакините направиха контраатака, при която Брахими беше изведен на чиста позиция и прати топката за трети път във вратата на Септември.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Септември София #ПФК ЦСКА София

