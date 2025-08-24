БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното...
Душан Косич: Благодарим на Бог, че вкарахме в последната си атака

Спорт
Треньорът на Локомотив е доволен от демонстрирания характер на неговия отбор.

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич остана доволен след равенството 1:1 срещу Черно море. Пловдивчани стигнаха до изравнителен гол в добавеното време на срещата и продължават да нямат загуба от началото на сезона в Първа лига.

„Рано или късно със сигурност ще допуснем загуба. Доволен съм, че момчетата показаха характер. Не искахме в крайна сметка да загубим и се радвам, че стигнахме поне до точка. Благодарим на Бог, че в тази последна атака успяхме да вкараме и искам да продължаваме с този тип игра и в следващите двубои. Със сигурност искаме да се подобрим още“, коментира Косич след последния съдийски сигнал.

„В момента се справяме доста успешно. Записали сме шест двубоя и нямаме нито една загуба. Утре предстои поредната тренировка, от мач на мач просто трябва да се подобряваме. През седмицата имахме здравословни проблеми, искам момчетата да са максимално здрави, да се чувстват по-добре през следващите дни. Ще следим ден за ден каква е ситуацията с всеки един от тях“, добави наставникът на Локомотив.

