Душан Косич: Имахме целия късмет на света

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич призна, че отборът му е имал късмет, за да стигне до успеха срещу Локомотив София в "железничарското" дерби.

"Смърфовете стигнаха до минимална победа с гол на Жоел Цвартс.

"Много труден мач. Локомотив София игра много добре и трябва да сме честни, че имахме целия късмет на света. Не изиграхме най-добрия си възможен двубой, но постигнахме целта си. Искахме да сме сред първите осем отбора, така че това е добре. Сладка победа, но трябва да подобрим значително нашето представяне. Днес Локомотив София нямаше късмет. Щастливи сме от победата. В добро настроение сме и вече може да се подготвим за следващия мач", коментира Косич.

Според него присъствието на отбора в топ 5 е важно за футболистите.