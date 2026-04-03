Душан Косич: Имахме целия късмет на света

Старши треньорът на Локомотив Пловдив коментира важността на победата над Локомотив София.

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич призна, че отборът му е имал късмет, за да стигне до успеха срещу Локомотив София в "железничарското" дерби.

"Смърфовете стигнаха до минимална победа с гол на Жоел Цвартс.

"Много труден мач. Локомотив София игра много добре и трябва да сме честни, че имахме целия късмет на света. Не изиграхме най-добрия си възможен двубой, но постигнахме целта си. Искахме да сме сред първите осем отбора, така че това е добре. Сладка победа, но трябва да подобрим значително нашето представяне. Днес Локомотив София нямаше късмет. Щастливи сме от победата. В добро настроение сме и вече може да се подготвим за следващия мач", коментира Косич.

Според него присъствието на отбора в топ 5 е важно за футболистите.

"Сами усложнихме живота си. Имахме човек повече на терена след червения картон, а тогава сякаш замръзнахме. Трябва да се подобрим. Класирането ни в осмицата означава много за футболистите. Преминахме през много трудни двубои с тежки съперници. През миналия сезон се борехме за нашето оцеляване и това не беше приятно. Щастливи сме, че през този в момента сме в челната осмица. Продължаваме обаче да работим, защото знаем, че късметът няма винаги да е с нас, както бе днес", допълни треньорът на Локомотив Пловдив.

