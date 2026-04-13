Душан Косич: Не сме доволни, можеше да спечелим

Душан Косич не остана доволен второто поредно равенство на Локомотив Пловдив за край на редовния сезон в Първа лига. „Черно-белите“ и Берое не успяха да се победят след 0:0 на стадион „Берое“. Старши треньорът определи мача като странен.

"Странен мач. Със сигурност и двата отбора можеха да победят. Може би ние трябваше да контролираме повече играта на терена. Имаше атаки и към двете врати. Някои от ситуациите за съперника бяха след наши грешки или по-скоро неправилни решения на наши футболисти. Ние имахме също много добри шансове, но за съжаление на отбелязахме. Не сме доволни", защото можехме да победим:, каза той.

Словенецът коментира и позицията на Локомотив след края на редовния сезон, намирайки се на петото място.

"Доволни сме от показаното и от тяхното представяне и поведение. Постигнахме добри резултати. Нашата цел до края е да надградим и подобряваме играта си с всеки следващ двубой. През сезона, а и в момента имахме проблеми с контузени и наказани футболисти, което дава отражение. Ще се борим за победа във всеки мач до края“, сподели Косич.