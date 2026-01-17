БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният...
Чете се за: 15:32 мин.
1 година от завръщането на "непредсказуемия...
Чете се за: 07:12 мин.
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
Чете се за: 04:17 мин.

Дузпа в добавеното време спаси Дортмунд срещу последния

Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Успехът изкачи „жълто-черните" с 39 точки до второ място във временното класиране.

Борусия Дортмунд записа втора поредна и общо 11-а победа от началото на сезона в Бундеслигата, след като надделя драматично с 3:2 над Санкт Паули в домакински мач от 18-ия кръг. Успехът изкачи „жълто-черните“ с 39 точки до второ място във временното класиране, на осем зад лидера Байерн Мюнхен, който е с двубой по-малко. Санкт Паули пък инкасира втора поредна и общо 11-а загуба в първенството и остава на дъното с 12 точки.

Решаващият момент в срещата дойде в шестата минута на добавеното време, когато Емре Джан реализира хладнокръвно дузпа за крайното 3:2. По-рано през първата част гостите имаха претенции за наказателен удар, но съдията не посочи бялата точка, а в ответната атака домакините откриха резултата. В първата минута на продължението Юлиан Бранд се възползва от точен пас на Карим Адейеми и даде аванс на Борусия.

След почивката тимът от Дортмунд удвои преднината си. В 54-ата минута Фабио Силва отклони топката към Адейеми, който покачи на 2:0. Санкт Паули обаче реагира бързо и осем минути по-късно Джеймс Сандс намали резултата с удар с глава след корнер. В 72-ата минута Рики-Джейд Джоунс възстанови равенството, преди Борусия да стигне до успеха в самия край на двубоя.

В друг интересен мач от кръга Хофенхайм се изкачи на трета позиция след минимална домакинска победа с 1:0 над Байер Леверкузен. Домакините вече имат 33 точки, докато „аспирините“ допуснаха второ поредно поражение и са шести с 29.

Герой за Хофенхайм стана нидерландският халф Вутер Бургер, който реализира единствения гол още в деветата минута с впечатляващо изпълнение от пряк свободен удар.

Кьолн също записа домакински успех, побеждавайки Майнц с 2:1. С трите точки „козлите“ се изкачиха на десета позиция с актив от 20 точки, докато Майнц 05 остава предпоследен със същите 12 точки, колкото има и последният Санкт Паули, но от 18 срещи.

Без голове завърши срещата между Хамбургер ШФ и Борусия Мьонхенгладбах – 0:0.

#Бундеслига 2025/2026

