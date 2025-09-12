Два червени картона не попречиха на Байер Леверкузен да победи Айнтрахт Франкфурт

Байер Леверкузен победи Айнтрахт Франкфурт с 3:1 в първия мач от 3-ия кръг на Бундеслигата. Победителите стигнаха до трите точки с деветима футболисти.

Домакините откриха резултата след 10 минути игра на стадион "БайАрена" в Леверкузен. Алехандро Грималдо се разписа от пряк свободен удар.

В добавеното време на първата част удвоиха преднината си с гол от дузпа, дело на Патрик Шик. Наказателният удар бе отсъден за нарушени на Робин Кох срещу Нейтън Тела.

След почивката гостите намалиха изоставането си. Удар от воле на Джан Йълмаз Узун се отби от крака на Люик Баде, преди да попадне във вратата на Марк Флекен.

След час игра вицешампионът на Германия остана с човек по-малко на терена. Роберт Андрих бе изгонен с втори жълт картон за шпагат в краката на Рицу Доан.

Минута по-късно Намди Колинс можеше да възобнови равенството, но стреля в напречната греда.

В продължението на срещата "аспирините" получиха нов червен картон. Резервата Езикиел Фернандес също бе изгонен след втори жълт картон за шпагат срещу Фарес Шаиби.

До края на двубоя възпитаниците на Дино Топмьолер не успяха да се възползват от численото си предимство. Вместо това в предпоследната 98-а минута Алехандро Грималдо оформи крайния резултат с нов гол от пряк свободен удар.

Байер Леверкузен се изкачи до 7-ото място в класирането с актив от 4 точки. Айнтрахт Франкфурт остава на втората позиция в подреждането с 6 точки.