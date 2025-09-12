БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Два червени картона не попречиха на Байер Леверкузен да победи Айнтрахт Франкфурт

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Алехандро Грималдо се отличи с два гола за победителите.

Байер Леверкузен Патрик Шик
Снимка: БТА
Слушай новината

Байер Леверкузен победи Айнтрахт Франкфурт с 3:1 в първия мач от 3-ия кръг на Бундеслигата. Победителите стигнаха до трите точки с деветима футболисти.

Домакините откриха резултата след 10 минути игра на стадион "БайАрена" в Леверкузен. Алехандро Грималдо се разписа от пряк свободен удар.

В добавеното време на първата част удвоиха преднината си с гол от дузпа, дело на Патрик Шик. Наказателният удар бе отсъден за нарушени на Робин Кох срещу Нейтън Тела.

След почивката гостите намалиха изоставането си. Удар от воле на Джан Йълмаз Узун се отби от крака на Люик Баде, преди да попадне във вратата на Марк Флекен.

След час игра вицешампионът на Германия остана с човек по-малко на терена. Роберт Андрих бе изгонен с втори жълт картон за шпагат в краката на Рицу Доан.

Минута по-късно Намди Колинс можеше да възобнови равенството, но стреля в напречната греда.

В продължението на срещата "аспирините" получиха нов червен картон. Резервата Езикиел Фернандес също бе изгонен след втори жълт картон за шпагат срещу Фарес Шаиби.

До края на двубоя възпитаниците на Дино Топмьолер не успяха да се възползват от численото си предимство. Вместо това в предпоследната 98-а минута Алехандро Грималдо оформи крайния резултат с нов гол от пряк свободен удар.

Байер Леверкузен се изкачи до 7-ото място в класирането с актив от 4 точки. Айнтрахт Франкфурт остава на втората позиция в подреждането с 6 точки.

#Бундеслига 2025/2026 #Айнтрахт Франкфурт #Байер Леверкузен

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Делото "Дебора": Обвиненият Георги Георгиев не бил виновен, тя изпитва страх
3
Делото "Дебора": Обвиненият Георги Георгиев не бил...
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
4
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
5
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от видеокамери
6
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от...

Най-четени

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Футбол

Олимпик Марсилия разгроми десетима от Лориан
Олимпик Марсилия разгроми десетима от Лориан
Резервата Филип Ежике донесе успеха на Монтана в гостуването на Ботев Пловдив Резервата Филип Ежике донесе успеха на Монтана в гостуването на Ботев Пловдив
Чете се за: 01:20 мин.
Първа лига: Ботев Пловдив - Монтана (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Ботев Пловдив - Монтана (ГАЛЕРИЯ)
Берое спечели домакинството си на Ботев Враца с голове след почивката Берое спечели домакинството си на Ботев Враца с голове след почивката
Чете се за: 02:42 мин.
Арда посреща ЦСКА и Черно море в Стара Загора Арда посреща ЦСКА и Черно море в Стара Загора
Чете се за: 00:35 мин.
Лудогорец се раздели със Захари Сираков Лудогорец се раздели със Захари Сираков
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в Русе
Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и Петър Рафаилов остават в ареста Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и Петър Рафаилов остават в ареста
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Търпението на Тръмп към Путин се изчерпва Търпението на Тръмп към Путин се изчерпва
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
НАТО започва мисия за укрепване на източния фланг
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Очи в очи с хищник: Евакуираха семейство заради набези на мечки в...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Премиерът за вота на недоверие: Управляващи и опозиция живеят в...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
След мащабно издирване: Заловиха заподозрения за убийството на...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ