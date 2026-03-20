Два финала за България на турнира по художествена гимнастика в Любляна

Антоанета Цанкова и Анастасия Пономаренко стартираха силно участието си на 38-ия международен турнир по художествена гимнастика в Любляна (Словения).

Цанкова поведе във временното класиране за многобоя със сбор от 48.350 точки (23.950 на обръч и 24.400 на топка). Възпитаничката на Николай Боев си осигури място на финала на топка с първи по сила резултат. Въпреки допуснати неточности в композицията с обръч, тя демонстрира стабилност и увереност на топка, които я изведоха начело.

Анастасия Пономаренко, водена от Светлана Юриевна, прави впечатляващ дебют на голямо международно състезание. Тя изигра много силен обръч и получи оценка 25.050, с което се класира за финала с втори по сила резултат. На топка допусна неточности и с 45.900 (25.050 на обръч и 20.850 на топка) заема временната пета позиция в многобоя.

Според регламента за финалите на отделните уреди се класира по една представителка от страна.

Съдия за България е Ина Делчева Мерингер.

Утре предстоят съчетанията с бухалки и с лента, които ще определят призьорките в многобоя и финалистките на отделните уреди.