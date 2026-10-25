Два гола в добавеното време върнаха Интер на първото място

Интер стигна до драматична победа с 2:1 срещу Фиорентина, след като отбеляза два гола в добавеното време и осъществи пълен обрат пред собствена публика. „Нерадзурите“ изоставаха до заключителните минути, но Маркюс Тюрам и Пьотър Жиелински донесоха ценния успех на тима на Кристиан Киву.

Фиорентина поведе в 65-ата минута, когато Алехандро Хименес изпрати топката във вратата с впечатляващ удар извън наказателното поле, оставил без шанс Иван Проведел.

Интер успя да избегне поражението в първата минута на добавеното време. Маркюс Тюрам се разписа с технично изпълнение и възстанови равенството, а малко по-късно французинът спечели дузпа за домакините. Резервата Пьотър Жиелински застана зад топката и реализира от бялата точка, оформяйки крайното 2:1.

С този успех Интер се върна на върха в класирането. Тимът на Кристиан Киву има равен брой точки с Лацио, но заема първото място благодарение на по-добрата си голова разлика.