Два пожара горят в област Хасково, няма опасност за населени места

Два пожара горят в област Хасково. Пламнали са сухи треви, храсти и лесонепригодна растителност, съобщиха от Областна администрация Хасково. Гори до кв. „Марийно“, Димитровград. На място са изпратени четири екипа на пожарната.

Вторият пожар е между харманлийските села Черепово и Браница, в близост до пътя. Там също са изпратени 4 екипа на пожарната.

В гасенето се включват и доброволци, както и служители на горското стопанство в Харманли.

Няма опасност за населените места.

Призовават се всички да бъдат внимателни и отговорни. В региона температурите са високи, духа и вятър, а това са предпоставки за пожари.