Два турнира с международно участие в залата на ЦСКА

Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото...
Спорт
Сред отборите, които ще участват, са турският Фенербахче, гръцкият Арис и босненският Игокеа.

Снимка: БГНЕС
Залата на ЦСКА ще се превърне в арена на вълнуващи мачове при подрастващите, съобщиха от Българската федерация по баскетбол.

„Армейците“ организират два турнира, които ще се проведат от днес до неделя. Първият е за юноши до 18-годишна възраст и е с международно участие. На поканата на „червените“ откликнаха отбори като турския Фенербахче, гръцкия Арис и босненския Игокеа.

Надпреварата ще се състои днес и утре, когато са финалите.

Ето и програмата за турнира:

Полуфинали

26-и (петък) Фенербахче – Игокеа – 18:00 ч.; ЦСКА – Арис – 20:00 ч.

27-и (събота) Мач за трето място – 16:00 ч.; Финал – 18:00 ч.

Вторият турнир ще приключи на 28 септември (неделя) и също ще бъде с международно участие. Сред участниците са ЦСКА, Политехника, Славия, Ахил и сръбският Ниш.

Ето и програмата:

26-и (петък) Славия – Политехника – 10:30 ч.; ЦСКА – Ахил – 12:30 ч.

27-и (събота) Славия – Ахил – 10:00 ч.; Политехника – Балкан – 12:00 ч.

28-и (неделя) ЦСКА – Балкан – 12:00 ч.; ЦСКА – Ниш – 14:00 ч.

