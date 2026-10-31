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Двама българи останаха на крачка от медалите на eвропейското по джудо до 23 години

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Христо Вълков и Надие Жаафар завършиха на пето място в Неапол, а България вече има сребърно отличие от шампионата благодарение на Виктор Скерлев

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Българските национали Христо Вълков и Надие Жаафар останаха на крачка от почетната стълбичка на eвропейското първенство по джудо до 23 години, което се провежда в Неапол, Италия. Двамата достигнаха до срещите за бронзовите отличия в своите категории, но претърпяха поражения и приключиха участието си на пето място.

В категория до 81 килограма при мъжете Христо Вълков започна уверено участието си, записвайки две последователни победи. В първата си среща българинът се наложи над Ац Прангли с "ипон“ само за 1 минута и 36 секунди.

На четвъртфиналите Вълков продължи успешното си представяне, след като преодоля Станислав Рибин от Испания с оценка "юко“ и си осигури място сред най-добрите четирима в категорията.

В полуфиналния сблъсък българският джудист се изправи срещу норвежеца Мартин Бреке-Йенсен. Двубоят беше изключително оспорван и се реши в продължението със "златна точка“, когато съперникът му стигна до победата с "юко“.

Така Вълков получи възможност да се бори за бронзовото отличие, но в решителната среща отстъпи пред молдовеца Киприян Грибинет, отново с "юко“, и остана на пета позиция в крайното класиране.

При жените Надие Жаафар също показа силна игра в категория до 70 килограма. Българката стартира с убедителна победа с "ипон“ срещу украинката Мария Рицка, но на четвъртфиналите беше спряна от румънката Изабел Боб след трето предупреждение.

Поражението изпрати Жаафар в репешажите, където тя успя да се върне на победния път. Българската националка преодоля французойката Лаура Дюшосоа с "юко“ и си осигури участие в двубоя за бронзовия медал.

В малкия финал Жаафар се изправи срещу друга представителка на Франция – Теофила Дарбе-Такам. Българката обаче не успя да стигне до победата и също завърши на пето място.

Въпреки пропуснатите възможности за още две отличия, България вече има медал от шампионата в Неапол. По-рано Виктор Скерлев спечели среброто в категория до 73 килограма и донесе отличие за страната ни.

#Европейско първенство по джудо до 23 г. в Италия #Надие Жаафар #Христо Вълков

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