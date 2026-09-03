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Двама мъже са задържани след сделка с близо 5 кг марихуана във Варна

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Задържаните са фармацевт, работещ в болнично заведение, и мъж с двойно гражданство

арест - белезници - задържан - затвор
Снимка: илюстративна
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Двама мъже са задържани след сделка с близо 5 килограма марихуана във Варна, съобщиха от Окръжната прокуратура и полицията в града.

Задържаните са 36-годишен магистър-фармацевт, работещ в болнично заведение във Варна, и 46-годишен мъж с руско и българско гражданство. Двамата са задържани след операция, реализирана под надзора и ръководството на прокуратурата, от служители на отдел „Криминална полиция“ при ОД на МВР - Варна.

Двамата са били задържани на 1 септември, непосредствено след като реализирали сделката. Според разследването 46-годишният мъж предал на фармацевта сак, в който се намирали 4986,5 грама марихуана.

При последвалите претърсвания в жилището и автомобила на 36-годишния са намерени и иззети още 2,10 грама кокаин. Тестът му за употреба на наркотици е отчел положителен резултат за кокаин. Установено е, че непосредствено преди задържането той е управлявал автомобила си след употреба на наркотично вещество.

Двамата са привлечени към наказателна отговорност. Фармацевтът е обвинен за придобиване и държане с цел разпространение на близо 5 килограма марихуана, а 46-годишният мъж – за разпространение на високорискови наркотични вещества.

С постановление на наблюдаващ прокурор двамата са задържани за срок до 72 часа. От прокуратурата ще поискат от съда да им бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Разследването по случая продължава. Предстои компетентният съд да разгледа исканията на прокурора по делото за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо двамата обвиняеми.

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