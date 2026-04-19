Двама полицаи са отстранени след стрелбата в Киев, при която загинаха шестима

Двама украински полицаи са отстранени от длъжност по подозрение, че са избягали от мястото на стрелбата в събота в Киев, където бяха убити шест души. На 18 април въоръжен мъж откри огън в жилищен квартал на украинската столица и впоследствие взе заложници в местен супермаркет, където беше ликвидиран от силите на реда. Гняв в Украйна предизвикаха видео кадри, на които двама униформени стоят до човек на земята и впоследствие се втурват да бягат, докато се чуват изстрели. Падналият човек остава сам.

„Това е срам за цялата система. Двамата полицаи са отстранени и се разследват", написа в социалните мрежи вътрешният министър Игор Клименко.

В същото време той призова да не се правят обобщения и посочи, че други полицейски служители са действали „бързо и професионално".

„Двамата отстранени не са преценили правилно ситуацията и са изложили на опасност ранени цивилни", заяви в неделя шефа на украинската Патрулна полиция, който подаде оставка.

Мотивите на виновника за трагедията остават неясни. Той е използвал регистрирано оръжие, но е бил психически нестабилен, посочват украинските власти. Разследва се как е получил медицинските документи, които са задължителни за получаване на разрешително за оръжие.