ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента...
Чете се за: 01:37 мин.
Близо 35% избирателна активност отчитат от ЦИК към 16.00 ч.
Чете се за: 01:52 мин.
Сигнал за свършили бюлетини в две болнични секции в Пловдив
Чете се за: 02:37 мин.
Андрей Гюров: Свободните хора и техният глас са по-силни...
Чете се за: 00:52 мин.
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е...
Чете се за: 02:37 мин.
Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно...
Чете се за: 03:07 мин.
Председателят и секретарят на РИК – Благоевград...
Чете се за: 01:07 мин.
ЦИК: Изборният ден във всички секции е започнал нормално
Чете се за: 01:45 мин.
ЦИК: Всички секции са открити, няма информация за...
Чете се за: 01:37 мин.
България гласува: Избираме новите 240 депутати в 52-рото...
Чете се за: 01:32 мин.

Първи резултати от екзитпол - формацията на Румен Радев с голяма преднина, шест партии влизат в парламента

Двама полицаи са отстранени след стрелбата в Киев, при която загинаха шестима

Мартин Гицов
Всичко от автора
Чете се за: 01:35 мин.
По света
стрелбата киев ndash разследващите работят няколко версии
Снимка: БТА
Двама украински полицаи са отстранени от длъжност по подозрение, че са избягали от мястото на стрелбата в събота в Киев, където бяха убити шест души. На 18 април въоръжен мъж откри огън в жилищен квартал на украинската столица и впоследствие взе заложници в местен супермаркет, където беше ликвидиран от силите на реда. Гняв в Украйна предизвикаха видео кадри, на които двама униформени стоят до човек на земята и впоследствие се втурват да бягат, докато се чуват изстрели. Падналият човек остава сам.

„Това е срам за цялата система. Двамата полицаи са отстранени и се разследват", написа в социалните мрежи вътрешният министър Игор Клименко.

В същото време той призова да не се правят обобщения и посочи, че други полицейски служители са действали „бързо и професионално".

„Двамата отстранени не са преценили правилно ситуацията и са изложили на опасност ранени цивилни", заяви в неделя шефа на украинската Патрулна полиция, който подаде оставка.

Мотивите на виновника за трагедията остават неясни. Той е използвал регистрирано оръжие, но е бил психически нестабилен, посочват украинските власти. Разследва се как е получил медицинските документи, които са задължителни за получаване на разрешително за оръжие.

ТОП 24

ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е 12,12%
1
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е 12,12%
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Близо 35% избирателна активност отчитат от ЦИК към 16.00 ч.
3
Близо 35% избирателна активност отчитат от ЦИК към 16.00 ч.
Арести за изборни нарушения в Буковлък и Пордим
4
Арести за изборни нарушения в Буковлък и Пордим
Съставят акт на член на СИК в Бургас, отворил урна с бюлетини преди края на изборния ден
5
Съставят акт на член на СИК в Бургас, отворил урна с бюлетини преди...
За първи път незрящите гласуваха с тактилна бюлетина у нас
6
За първи път незрящите гласуваха с тактилна бюлетина у нас

Най-четени

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
2
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
ЦИК с разяснения как протича гласуването с машина стъпка по стъпка
4
ЦИК с разяснения как протича гласуването с машина стъпка по стъпка
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е 12,12%
5
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е 12,12%
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
6
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)

Още от: Европа

Как българска студентка инициира да има изборна секция в Сплит
Как българска студентка инициира да има изборна секция в Сплит
12-годишно момче е сред пострадалите при заложническата криза в Киев 12-годишно момче е сред пострадалите при заложническата криза в Киев
Чете се за: 00:57 мин.
Гласуването в Лондон започна с опашки и недостиг на машини Гласуването в Лондон започна с опашки и недостиг на машини
Чете се за: 02:22 мин.
Вотът на българите във Великобритания: Още в началните часове се образуваха опашки Вотът на българите във Великобритания: Още в началните часове се образуваха опашки
Чете се за: 01:15 мин.
След стрелбата в Киев – разследващите работят по няколко версии След стрелбата в Киев – разследващите работят по няколко версии
Чете се за: 00:55 мин.
Заложническа криза в Киев - мъж уби шестима души и беше застрелян от полицията Заложническа криза в Киев - мъж уби шестима души и беше застрелян от полицията
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента (ОБНОВЯВА СЕ)
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента (ОБНОВЯВА СЕ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
След първите данни от екзитпол: Какво е разпределението на мандатите? След първите данни от екзитпол: Какво е разпределението на мандатите?
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Румен Радев: Очакванията са големи, надеждите са големи и това означава голяма отговорност Румен Радев: Очакванията са големи, надеждите са големи и това означава голяма отговорност
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
НА ЖИВО: В очакване на резултатите: Гледайте специалното изборно студио "Нощта на избора" НА ЖИВО: В очакване на резултатите: Гледайте специалното изборно студио "Нощта на избора"
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Трима души са задържани в Монтанско и Кърджалийско - пускали...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Тежка катастрофа затруднява движението на изхода на София към АМ...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Изборите зад граница - вотът на българите в страните от ЕС
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Осем деца са убити при стрелба в Луизиана
Чете се за: 00:42 мин.
По света
