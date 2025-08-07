БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за...
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Две българки попаднаха в гласуването за MVP на ЕвроБаскет до 20 г.

Спорт
Тази вечер "лъвиците" ще се изправят срещу Украйна от 21:30 часа в ДВТК Арена.

Деница Манолова
Снимка: Българска федерация по баскетбол
Българските националки Деница Манолова и Яна Карамфилова получиха признание за представянето си с националния отбор за жени до 20 години на европейското първенство, дивизия "Б" в Мишколц, Унгария. Две от ключовите фигури в българския състав попаднаха в гласуването за най-полезна състезателка (MVP) на шампионата.

Манолова е сред най-добрите от началото на първенството. Крилото е водещият реализатор за тима на България, като заема петото място по този показател на шампионата. Баскетболистката на Рилски спортист записва средно по 17.5 точки, 6.3 борби и 4.3 асистенции за 4 мача.

От своя страна Карамфилова също оставя много добри впечатления. Тежкото крило е лидер по борби, а към този момент е сред най-добрите в това отношение и на турнира, докато при реализаторите се нарежда на осмата позиция. Баскетболистката на Университета Южна Флорида има по 14.5 точки, 7.5 овладени под двата ринга топки и 1.8 завършващи паса за 4 срещи.

Тази вечер "лъвиците", водени от селекционера Маргарита Маринкова, ще се изправят срещу Украйна в мач от втория кръг на Еврошампионата, като ще търсят задължителен успех в борбата за продължаване на полуфиналите. Срещата ще започне от 21:30 часа в ДВТК Арена.

#Яна Карамфилова #Европейско първенство по баскетбол за жени до 20 години в Мишколц, Дивизия Б #Деница Манолова #Български национален отбор по баскетбол за жени до 20 години

