Две катастрофи затрудниха движението в Сливенско днес в късния следобед, няма загинали.

Първият сигнал е подаден в 17:43 ч. за сблъсък между два автомобила по пътя I-6, в отсечката между местността „Бялата чешма“ и село Блатец. Трима души са транспортирани до болницата в Сливен за прегледи. В момента екипи на „Пътна полиция“ регулират трафика в района, който остава затруднен.

Малко по-късно, в 18:12 ч., е получен сигнал за втори инцидент – този път на кръговото кръстовище на булевард „Г. Данчев“. Там отново са се ударили две коли, като жена е била откарана за медицински преглед.

Работата по изясняване на причините и за двата случая продължава.