Две ключови фигури на линия за Панатинайкос срещу Апоел в София

Чете се за: 01:17 мин.
Мачът на българска земя от Евролигата ще се изиграе утре.

Снимка: Panathinaikos BC/X
Гръцкият Панатинайкос получи добри новини преди утрешното си гостуване в София за ключовия мач от 35-ия кръг на баскетболната Евролига срещу израелския Апоел Тел Авив.

Старши треньорът Ергин Атаман ще може да разчита на Найджъл Хейс-Дейвис и Хуанчо Ернангомес, след като и двамата пропуснаха предишния двубой на тима, съобщава гръцкото издание sportal.gr. Тяхното завръщане ще увеличи възможностите на Атаман за ротация на състава.

Хейс-Дейвис пропусна предишния мач на Панатинайкос срещу Олимпиакос в гръцкото първенство поради дискомфорт в прасеца, докато Ернангомес беше аут заради гастроентерит.

Джериан Грант пътува с отбора, но няма да играе поради фрактура, докато Василис Толиопулос остава извън сметките поради контузия.

Баскетболистите на Панатинайкос пристигат тази вечер в София за утрешната среща с Апоел от 20:00 часа в "Арена 8888". Гръцкият тим е с баланс 20-14 в Евролигата, където седмо място във временното класиране.

