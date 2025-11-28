Две сдружения поискаха подписване на договора за Етап 2 на "Колежа"

Забавянето е необяснимо и противоречи на обществения интерес, написаха в декларацията си феновете на Ботев Пловдив.
Сдружение „Ботев 1912“ и Сдружение „ПФК Ботев“ излязоха с декларация, в която искат незабавно да бъде подписан договора за Етап 2 за завършването на "Колежа".
„Днес Сдружение „Ботев 1912“ и Сдружение „ПФК Ботев“ излязохме с официална декларация по повод коментарите на кмета относно строителството на стадион „Локомотив“.
Подкрепяме развитието на спортната инфраструктура в Пловдив – за всички клубове. Но има въпрос, който вече месеци стои без отговор и засяга хиляди хора:
Защо Община Пловдив все още не е подписала договора за Етап 2 на стадион „Христо Ботев“, при положение че обществената поръчка е приключила, има класиране и всички административни изисквания са изпълнени?
По време на срещата ни с кмета стана ясно, че без този договор конструкторът дори не може да приеме Етап 1.2.
Забавянето е необяснимо и противоречи на обществения интерес.
Нашите призиви са ясни:
- Кметът да изпълни функциите си на възложител.
- Да бъде предотвратено напрежение сред жълто-черната общност.
- Да се подпише незабавно договорът за Етап 2 – в съответствие със закона и резултатите от процедурата.
Стадион „Христо Ботев“ е публично финансиран проект, с ясни ангажименти и срокове от страна на общината. Той не е просто спортно съоръжение – това е единствената пловдивска арена, която може да бъде сертифицирана за домакинства на националните ни отбори още в най-кратък срок. Проект с национално значение.
Пловдив заслужава модерни стадиони.
Жълто-черната общност заслужава коректност и прозрачност.
Чакаме конкретни действия. В интерес на града“, се казва в декларацията на феновете на Ботев Пловдив.