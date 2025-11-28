БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има...
Чете се за: 01:32 мин.
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря...
Чете се за: 00:50 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Две сдружения поискаха подписване на договора за Етап 2 на "Колежа"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Забавянето е необяснимо и противоречи на обществения интерес, написаха в декларацията си феновете на Ботев Пловдив.

стадион
Снимка: Facebook: Botev Plovdiv
Слушай новината

Сдружение „Ботев 1912“ и Сдружение „ПФК Ботев“ излязоха с декларация, в която искат незабавно да бъде подписан договора за Етап 2 за завършването на "Колежа".

„Днес Сдружение „Ботев 1912“ и Сдружение „ПФК Ботев“ излязохме с официална декларация по повод коментарите на кмета относно строителството на стадион „Локомотив“.

Подкрепяме развитието на спортната инфраструктура в Пловдив – за всички клубове. Но има въпрос, който вече месеци стои без отговор и засяга хиляди хора:

Защо Община Пловдив все още не е подписала договора за Етап 2 на стадион „Христо Ботев“, при положение че обществената поръчка е приключила, има класиране и всички административни изисквания са изпълнени?

По време на срещата ни с кмета стана ясно, че без този договор конструкторът дори не може да приеме Етап 1.2.

Забавянето е необяснимо и противоречи на обществения интерес.

Нашите призиви са ясни:

- Кметът да изпълни функциите си на възложител.

- Да бъде предотвратено напрежение сред жълто-черната общност.

- Да се подпише незабавно договорът за Етап 2 – в съответствие със закона и резултатите от процедурата.

Стадион „Христо Ботев“ е публично финансиран проект, с ясни ангажименти и срокове от страна на общината. Той не е просто спортно съоръжение – това е единствената пловдивска арена, която може да бъде сертифицирана за домакинства на националните ни отбори още в най-кратък срок. Проект с национално значение.

Пловдив заслужава модерни стадиони.

Жълто-черната общност заслужава коректност и прозрачност.

Чакаме конкретни действия. В интерес на града“, се казва в декларацията на феновете на Ботев Пловдив.

#Сдружение "Ботев 1912" #ПФК Ботев Пловдив #Сдружение "ПФК Ботев" #стадион "Христо Ботев"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново – Цалапица
1
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново –...
Хеттрик на Петър Станич донесе престижен успех на Лудогорец в Лига Европа
2
Хеттрик на Петър Станич донесе престижен успех на Лудогорец в Лига...
Парите за гаранцията на Благомир Коцев са събрани от дарения, съобщиха от ПП
3
Парите за гаранцията на Благомир Коцев са събрани от дарения,...
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
4
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2% вноска за фонд "пенсии"
5
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2%...
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
6
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Български футбол

Младежки национал преподписа със Спартак Варна
Младежки национал преподписа със Спартак Варна
Монтана спря устрема на Локомотив Пд Монтана спря устрема на Локомотив Пд
Чете се за: 01:55 мин.
Първа лига: Локомотив Пловдив - Монтана (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Локомотив Пловдив - Монтана (ГАЛЕРИЯ)
Станислав Генчев: Поведението и на двата отбора беше еднакво Станислав Генчев: Поведението и на двата отбора беше еднакво
Чете се за: 02:25 мин.
Александър Тунчев: Трудно можеше да се играе футбол на такъв терен Александър Тунчев: Трудно можеше да се играе футбол на такъв терен
Чете се за: 02:02 мин.
Равенство между Локомотив София и Арда под дъжда в "Надежда" Равенство между Локомотив София и Арда под дъжда в "Надежда"
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с работодатели и синдикати (ОБЗОР)
Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с...
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в Югозападна България Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в Югозападна България
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Измама: Имитации на големи сайтове за търговия се роят покрай Черния петък Измама: Имитации на големи сайтове за търговия се роят покрай Черния петък
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Джип блъсна две деца на пешеходна пътека в Пазарджик
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря реформата...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
"Нямам търпение истината да излезе наяве": Варненският...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Мир срещу земя? Украйна е изправена пред тежки дни на избор
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ