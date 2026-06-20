Двубоят между Япония и Тунис ще бъде под номер 1000 в историята на световните първенства

Двубоят между отборите на Япония и Тунис, който ще се играе в събота, ще бъде под номер 1000 в историята на Световните първенства, съобщиха от ФИФА. Срещата е от Група F и ще се проведе на стадиона в Монтерей.

Япония направи 2:2 с Нидерландия в откриващия си мач в Далас, а Тунис загуби от Швеция с 1:5 на старта, което доведе до уволнението на селекционера Сабри Ламуши.

Рекордните 206 отбора започнаха в квалификациите на турнира в САЩ, Мексико и Канада, като за първи път Африка и Азия имат общо 17 представителя, както и Океания има директен представител на световните финали.

Тимът на Тунис участва на третото си поредно световно първенство.