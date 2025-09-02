БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 00:42 мин.
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското...
Чете се за: 01:00 мин.
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Чете се за: 12:15 мин.
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Чете се за: 01:57 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

Дзаниоло се завърна в Серия А

Халфът ще играе под наем в Удинезе.

Николо Дзаниоло
Снимка: X / Udinese
Бившият италиански национал Николо Дзаниоло се завърна в родината си, като се присъедини към Удинезе. Той ще играе на „Фриули“ под наем от Галатасарай.

Удинезе нарече сделката „черешката на тортата“ на трансферния си прозорец, в последния ден на който отборът подписа и с Алесандро Дзаноли и Идриса Гей под наем.

Дзаниоло се присъедини към Галатасарай от Рома, но изигра по-малко от 20 мача за турския клуб, въпреки че имаше договори под наем с Астън Вила във Висшата лига и с Аталанта и Фиорентина в Серия А миналия сезон.

Удинезе обяви, че има опция да подпише с 26-годишния футболист за постоянно в края на сезона.

#ФК Удинезе #Николо Дзаниоло

