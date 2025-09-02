Дзаниоло се завърна в Серия А

Бившият италиански национал Николо Дзаниоло се завърна в родината си, като се присъедини към Удинезе. Той ще играе на „Фриули“ под наем от Галатасарай.



Удинезе нарече сделката „черешката на тортата“ на трансферния си прозорец, в последния ден на който отборът подписа и с Алесандро Дзаноли и Идриса Гей под наем.

Дзаниоло се присъедини към Галатасарай от Рома, но изигра по-малко от 20 мача за турския клуб, въпреки че имаше договори под наем с Астън Вила във Висшата лига и с Аталанта и Фиорентина в Серия А миналия сезон.

Удинезе обяви, че има опция да подпише с 26-годишния футболист за постоянно в края на сезона.