Един от вратарите на Байерн ще премине в Саутхемптън

Вратарят Даниел Перец премина под наем от Байерн Мюнхен в Саутхемптън, съобщават двата клуба в четвъртък.

25-годишният страж се присъединява към отбора от Чемпиъншип до края на сезона. Той изкара първата половина на сезона под наем в Хамбургер ШФ, но контрактът беше прекратен предсрочно.

"Много съм развълнуван да се присъединя към Саутхемптън. Това е страхотен клуб в силно първенство и нямам търпение да започна. Искам да помогна на отбора да се завърне във Висшата лига. Това е трудна цел, но е реалистична. Все още има много мачове", коментира Перец.

Transfermarkt оценява стойността на израелецът на около осем милиона евро.