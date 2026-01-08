Един от вратарите на Байерн ще премине в Саутхемптън

Даниел Перец прекара първата половина от сезона в Хамбургер, но наемът беше прекратен предсрочно.
Вратарят Даниел Перец премина под наем от Байерн Мюнхен в Саутхемптън, съобщават двата клуба в четвъртък.
25-годишният страж се присъединява към отбора от Чемпиъншип до края на сезона. Той изкара първата половина на сезона под наем в Хамбургер ШФ, но контрактът беше прекратен предсрочно.
"Много съм развълнуван да се присъединя към Саутхемптън. Това е страхотен клуб в силно първенство и нямам търпение да започна. Искам да помогна на отбора да се завърне във Висшата лига. Това е трудна цел, но е реалистична. Все още има много мачове", коментира Перец.
Transfermarkt оценява стойността на израелецът на около осем милиона евро.
FC Bayern verleiht Daniel Peretz bis zum Saisonende an den FC Southampton.— FC Bayern München (@FCBayern) January 8, 2026
Viel Erfolg in England, Daniel!
