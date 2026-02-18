БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Един служебен кабинет с ярко изразени партийни и политически ангажирани лица, коментира Румен Радев

Чете се за: 01:35 мин.
У нас
След като стана ясен съставът на служебния кабинет, резидентът от 2017 до 2026г. Румен Радев написа във Фейсбук, че сглобката отстрани президентската институция от съставянето на служебно правителство.

Резултатът го виждаме днес, пише Радев и допълва - един служебен кабинет с ярко изразени партийни и политически ангажирани лица. Според Радев отговорността за него ляга единствено върху премиера и партиите, които участват в неговото правителство.
По същество това е партиен кабинет. Радев призовава цялото общество да следи внимателно действията на служебния кабинет и подготовката и провеждането на изборите.

Румен Радев, президент 2017-2026г.: "Сглобката отстрани президентската институция от съставянето на служебно правителство. Резултатът го виждаме днес: един служебен кабинет с ярко изразени партийни и политически ангажирани лица.Отговорността за него ляга единствено върху премиера и партиите, които участват в неговото правителство. По същество това е партиен кабинет. Призовавам цялото ни общество да следим внимателно действията на служебния кабинет и подготовката и провеждането на изборите. Нека през април с вота си потърсим сметка на партиите, които посегнаха на Конституцията в името на властта."

