Един служебен кабинет с ярко изразени партийни и политически ангажирани лица, коментира Румен Радев

Румен Радев, президент 2017-2026г.: "Сглобката отстрани президентската институция от съставянето на служебно правителство. Резултатът го виждаме днес: един служебен кабинет с ярко изразени партийни и политически ангажирани лица.Отговорността за него ляга единствено върху премиера и партиите, които участват в неговото правителство. По същество това е партиен кабинет. Призовавам цялото ни общество да следим внимателно действията на служебния кабинет и подготовката и провеждането на изборите. Нека през април с вота си потърсим сметка на партиите, които посегнаха на Конституцията в името на властта."