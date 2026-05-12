Един загинал и петима ранени при тежка катастрофа край София

Тежка катастрофа на входа на София откъм магистрала "Хемус".
Ударили са се автобус и тежкотоварен камион. Катастрофата се е случила около 1.30 часа. Вследствие на удара има един загинал пътник, на 73 години.
Петима души са пострадали и са настанени в различни болници. Един от тях е в тежко състояние.
И двамата водачи са задържани, съобщиха от СДВР.
Във връзка с тежкия пътен инцидент кметът на София Васил Терзиев изказа съболезнования на загиналите.
Той посочва, че екипите на Столична община са реагирали незабавно след подадения сигнал към тел. 112.
"В координация със Спешна помощ, полицията и службите за пожарна безопасност беше оказано съдействие за обезопасяване на района, организация на движението и подпомагане на действията на терен, включително за бързото и безопасно извеждане на пострадалите от автобуса.
Благодаря на всички екипи, които работиха през нощта в тежка ситуация и под напрежение.
Подобни инциденти напомнят колко важни са дисциплината на пътя, вниманието и отговорността на всеки един от нас. В момента най-важното е институциите да си свършат работата спокойно и професионално, а пострадалите да получат необходимата грижа", пише в позицията на кмета във връзка с тежкия инцидент.