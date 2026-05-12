Един загинал и петима ранени при тежка катастрофа край София

Тежка катастрофа на входа на София откъм магистрала "Хемус".

Ударили са се автобус и тежкотоварен камион. Катастрофата се е случила около 1.30 часа. Вследствие на удара има един загинал пътник, на 73 години.

Петима души са пострадали и са настанени в различни болници. Един от тях е в тежко състояние.

И двамата водачи са задържани, съобщиха от СДВР.

Във връзка с тежкия пътен инцидент кметът на София Васил Терзиев изказа съболезнования на загиналите.

Той посочва, че екипите на Столична община са реагирали незабавно след подадения сигнал към тел. 112.