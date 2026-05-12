Недостигът на медицински персонал в болницата във Велико Търново

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
Изпълнителният директор на „МОБАЛ д-р Стефан Черкезов“: Справяме се в краткосрочен и средносрочен план, но в дългосрочен план съществува риск дефицитът да се обостри силно

От години се говорим за сериозен дефицит на медицински кадри в цялата страна. Как се справят с този проблем в областната болница във Велико Търново и има ли достатъчно медицински сестри там и млади хора, които избират тази професия?

Болницата във Велико Търново е най-голямото лечебно заведение в региона и на нея разчитат пациенти от всички съседни 10 общини.

Петя Андреева, главна медицинска сестра на „МОБАЛ д-р Стефан Черкезов“: „Има дефицит, но се справяме по някакъв начин. Разчитаме на младото поколение, което учи в момента, В миналите една-две години се забелязва повече интересът и все повече и повече млади кадри идват към болницата, но не са доволни от много неща и не остават за постоянно. Определено би трябвало да се оправя заплащането. Оттам може би трябва да се погледне и категорията труд.“

Д-р Даниел Илиев, изпълнителен директор на „МОБАЛ д-р Стефан Черкезов“: „Трябва да ускорим процеса по завършване на образованието на медицинските сестри с някои законови промени, които да дадат възможност медицински сестри с дипломи само за практикуване в България да имат по-кратък учебен процес. Освен това трябва да се помисли за категорията труд, достойното заплащане. Много е важно и вътре в самите болници колективите да подкрепят младите хора и да ги създават като навици, като умения, като атмосфера.“

Медицинската сестра подчерта необходимостта от примественост в болничното заведение. От следващата година ще болницата ще работи в посока за увеличаване на практиката при младите медицински служители.

Петя Андреева, главна медицинска сестра на „МОБАЛ д-р Стефан Черкезов“: „Младите сестри, които започват като акушерки, когато влизат в отделенията на болницата, да бъдат поети от определени сестри, които ще им предадат уменията, практиката и всичко това, което е във всяко едно отделение, спецификата.“

Д-р Илиев заяви, че болницата се справя с дефицита на кадри в краткосрочен и средносрочен план.

Д-р Даниел Илиев, изпълнителен директор на „МОБАЛ д-р Стефан Черкезов“: „Като цяло се справяме с дефицита на медицински сестри в краткосрочен и средносрочен план. Но в дългосрочен план съществува риск този дефицит да се обостри силно, вследствие на което трябва да се работи системно и отговорно. И да бъдат създавани новите поколения, да бъдат въвеждани в практиката и да бъде възпитавана в тях любовта към професията.“

#недостиг на медицински персонал #болница #Велико Търново

