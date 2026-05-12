Семейство в Мъглиж остана без дом след пожар, причинен от мълния

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Петкова
Собственикът на къщата: Възпламени се всичко

Семейство остана без дом след пожар, причинен от гръмотевица. По първоначална информация мълния е ударила къщата. Огънят е обхванал покрива, а след това и цялата къща. Целият втори етаж е изпепелен. Няма пострадали хора.

Илия Илиев, собственик на къщата: „Прибрах се и тъкмо да дръпна портата и комшията ми каза: ‘Гори, гори, къщата ти гори’. Възпламени се всичко, тръгна огънят. Дойдоха момчета да помогнат, но не можаха. Обадихме се веднага на 112, дойдоха. Два пъти се възпламени. Два пъти се обадихме, два пъти дойдоха.“

Къщата не е имала гръмоотводна инсталация.

От община Мъглиж съобщиха за БНТ, че ще помогнат на семейството.

#Мъглиш #след мълния #пожар

