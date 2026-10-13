Една победа за България в първия ден от световното по борба за мъже и жени до 23 г.

Една победа записаха българските състезатели в първия ден от световното първенство по борба за мъже и жени до 23 години в Лас Вегас, САЩ.

Христо Валентинов в категория до 82 килограма в класическия стил надигра Салдана от Мексико с 5:2, но на 1/8 финалите загуби със същия резултат от хърватина Михаел Лукич. В категория до 60 килограма Борислав Кирилов отстъпи с 0:9 точки на Казим Тикенче, а със същия резултат в 1/8 финалите на категория до 67 килограма Веселин Манев загуби от Мохамад Камели от Иран.



И четвъртият ни представител на старта на първенството Димитър Георгиев претърпя неуспех. В категория до 72 килограма Димитър падна с 2:10 точки от Василе Забица(Молдова). И четиримата ни представители нямаха късмета да бъдат изтеглени до репортажите, тъй като съперниците им не стигнаха до финал.

На световното първенство в Лас Вегас, САЩ участват 630 състезатели от 70 държави.