БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на...
Чете се за: 03:00 мин.
Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море...
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море близо до бреговете на България

Една победа за България в първия ден от световното по борба за мъже и жени до 23 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата се провежда в Лас Вегас, САЩ.

световно първенство по борба в Лас Вегас
Снимка: Пресслужба
Слушай новината

Една победа записаха българските състезатели в първия ден от световното първенство по борба за мъже и жени до 23 години в Лас Вегас, САЩ.

Христо Валентинов в категория до 82 килограма в класическия стил надигра Салдана от Мексико с 5:2, но на 1/8 финалите загуби със същия резултат от хърватина Михаел Лукич. В категория до 60 килограма Борислав Кирилов отстъпи с 0:9 точки на Казим Тикенче, а със същия резултат в 1/8 финалите на категория до 67 килограма Веселин Манев загуби от Мохамад Камели от Иран.

И четвъртият ни представител на старта на първенството Димитър Георгиев претърпя неуспех. В категория до 72 килограма Димитър падна с 2:10 точки от Василе Забица(Молдова). И четиримата ни представители нямаха късмета да бъдат изтеглени до репортажите, тъй като съперниците им не стигнаха до финал.

На световното първенство в Лас Вегас, САЩ участват 630 състезатели от 70 държави.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#световно първенство по борба за мъже и жени до 23 години в Лас Вегас

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина дългогодишният кинооператор и режисьор в БНТ Румен Смилевски
1
Почина дългогодишният кинооператор и режисьор в БНТ Румен Смилевски
Ива Михайлова ще остане няколко дни в "Пирогов", започват изследвания
2
Ива Михайлова ще остане няколко дни в "Пирогов", започват...
Андрей Ковачев за Ива Михайлова: Скопие няма защо да се оплаква пред европейските институции от България
3
Андрей Ковачев за Ива Михайлова: Скопие няма защо да се оплаква...
"Ел Ниньо" с нов рекорд: Тихият океан достигна рекордните 29,7 градуса през септември
4
"Ел Ниньо" с нов рекорд: Тихият океан достигна рекордните...
Македонски медии: МВР на РСМ няма данни Ива Михайлова да е преминала границата
5
Македонски медии: МВР на РСМ няма данни Ива Михайлова да е...
Реакциите на българските власти след изненадващото пристигане на Ива Михайлова у нас (ОБЗОР)
6
Реакциите на българските власти след изненадващото пристигане на...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
2
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
3
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
4
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
5
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали по планините
6
От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали...

Още от: Борба

УС на БФ Борба сезира прокуратурата за проверка около подписката за извънредното събрание
УС на БФ Борба сезира прокуратурата за проверка около подписката за извънредното събрание
Станка Златева: Не се боря за пост, а за бъдещето на българската борба Станка Златева: Не се боря за пост, а за бъдещето на българската борба
Чете се за: 05:27 мин.
Станка Златева и Тодор Ангелов в дебат за бъдещето на българската борба Станка Златева и Тодор Ангелов в дебат за бъдещето на българската борба
5852
Чете се за: 09:25 мин.
България с 11 състезатели на световното първенство по борба до 23 г. България с 11 състезатели на световното първенство по борба до 23 г.
Чете се за: 01:12 мин.
БФ Борба с тревожен доклад: Един натурализиран чужденец може да измести до четирима български таланти БФ Борба с тревожен доклад: Един натурализиран чужденец може да измести до четирима български таланти
Чете се за: 05:37 мин.
Близо 200 борци от четири държави се събраха в Търговище в памет на Пламен Пенев Близо 200 борци от четири държави се събраха в Търговище в памет на Пламен Пенев
Чете се за: 03:47 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на 17 мили източно от Крапец
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на 17 мили...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен за атаките на търговски кораби край Варна и Крапец: Черно море се превърна в поредния фронт на войната на Русия в Украйна Урсула фон дер Лайен за атаките на търговски кораби край Варна и Крапец: Черно море се превърна в поредния фронт на войната на Русия в Украйна
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Велислава Петрова: Повторните нападения срещу кораби в непосредствена близост до териториалните ни води са напълно неприемливи Велислава Петрова: Повторните нападения срещу кораби в непосредствена близост до териториалните ни води са напълно неприемливи
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Капитан Васил Данов за ударените кораби близо до Варна: Дошли са толкова близо до българския бряг, за да разчитат на закрила от България Капитан Васил Данов за ударените кораби близо до Варна: Дошли са толкова близо до българския бряг, за да разчитат на закрила от България
Чете се за: 06:37 мин.
У нас
Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море край Варна
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Моряци от атакувания кораб „Челси 3“ са настанени в...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Полк. Иван Миланов: Нужна е цялостна система за защита срещу дронове
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите на извънредно заседание: Изслушване в НС по...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ