БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
415 сигнала за изборни нарушения са постъпили в МВР до...
Чете се за: 01:35 мин.
Първи брифинг на ЦИК за началото на изборния ден: Няма...
Чете се за: 04:55 мин.
Отбелязваме Деня на народните будители
Чете се за: 00:45 мин.
Президентски избори 2026: Избираме седмия държавен глава
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА СЕДМИЯ ПРЕЗИДЕНТ * * * Днес се провежда вторият тур на изборите за държавен глава * * * ЦИК: Няма неотворени секции, няма жалби и сигнали

ЕК подкрепи Доналд Туск

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Запази
Доналд Туск
Снимка: БТА
Слушай новината

Европейската комисия застана на страната на полския премиер Доналд Туск, призовавайки полския президент Карол Навроцки да одобри назначаването на съдии за разрешаване на дълбока политическа криза във Варшава.

„От полските власти зависи да гарантират, че Конституционният съд може да функционира в съответствие с полската конституция и при зачитане на съответната съдебна практика на Съда на Европейския съюз“, заяви говорител на Европейската комисия.

„Назначаването на осем нови членове на Конституционния съд е от конституционната компетентност“ на Сейма, долната камара на парламента, продължи говорителят, отбелязвайки, че полският президент Карол Навроцки е отказал да го одобри.

Заради напрежението около отстраняването на председателя на съда в нощта срещу събота се стигна до протести и сблъсъци пред Конституционния съд във Варшава.

Проевропейският премиер Доналд Туск обеща да реши кризата.

#ЕК #Доналд Туск #подкрепа

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба пряко по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба пряко по БНТ 3
Тир удари автобус с 40 пътници край Мездра и продължи по пътя си
2
Тир удари автобус с 40 пътници край Мездра и продължи по пътя си
Венци Стефанов: Отиде си добър човек, дано Господ го приеме
3
Венци Стефанов: Отиде си добър човек, дано Господ го приеме
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя документален филм за олимпийската медалистка Лора Христова
5
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя...
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, бадминтон
6
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, бадминтон

Най-четени

ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
1
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че политиката, която правителството води, не е добра за България
2
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
3
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч"
4
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей...
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
5
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата
6
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата

Още от: Европа

МВнР: Вторият тур на изборите за президент и вицепрезидент започна за всички секции в Европа
МВнР: Вторият тур на изборите за президент и вицепрезидент започна за всички секции в Европа
Нова неспокойна нощ в Париж, броят на задържаните във Франция достигна 560 Нова неспокойна нощ в Париж, броят на задържаните във Франция достигна 560
Чете се за: 02:32 мин.
Напрежение в Полша: Доналд Туск обеща подкрепа за Конституционния съд Напрежение в Полша: Доналд Туск обеща подкрепа за Конституционния съд
Чете се за: 00:52 мин.
Протестите в Европа: Полицейски час в Париж, безредици в Германия Протестите в Европа: Полицейски час в Париж, безредици в Германия
Чете се за: 01:12 мин.
Младежки протести в Германия: Сблъсъци с полицията в края на шествията Младежки протести в Германия: Сблъсъци с полицията в края на шествията
Чете се за: 01:00 мин.
След протестите в Париж: 296 задръжани, протестиращи хвърлиха коктейл „Молотов“ срещу полицай След протестите в Париж: 296 задръжани, протестиращи хвърлиха коктейл „Молотов“ срещу полицай
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Първи брифинг на ЦИК за началото на изборния ден: Няма неотворени секции, няма жалби и сигнали
Първи брифинг на ЦИК за началото на изборния ден: Няма неотворени...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Президентски избори 2026: Избираме седмия държавен глава Президентски избори 2026: Избираме седмия държавен глава
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
МВнР: Вторият тур на изборите за президент и вицепрезидент започна за всички секции в Европа МВнР: Вторият тур на изборите за президент и вицепрезидент започна за всички секции в Европа
Чете се за: 01:22 мин.
Политика
415 сигнала за изборни нарушения са постъпили в МВР до 8.00 часа 415 сигнала за изборни нарушения са постъпили в МВР до 8.00 часа
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Илияна Йотова: Гласувах за силна България със собствен глас и за...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
По-висока избирателна активност в деня на балотажа в Община Белица
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Технически проблеми с машинното гласуване в Бургаска област
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Вотът в Турция: Член на СИК в Истанбул не се яви на работа, чака се...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ