ЕК потвърди за БНТ за инцидент със самолета на фон дер Лайен

Говорител на Европейската комисия потвърди пред БНТ, че е имало заглушаване на GPS сигнала на летище Пловдив при посещението вчера у нас на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен. Самолетът на Фон дер Лайен все пак е успял да кацне без проблеми. От ЕК казват, че българските власти подозират, че намесата е извършена от Русия.

“Добре осъзнаваме, че заплахите и сплашването са редовен компонент от враждебните действия на Русия. Това допълнително ще засили непоклатимия ни ангажимент да увеличим отбранителните си способности и подкрепата си за Украйна. Този инцидент подчертава неотложността на настоящото пътуване на президента до държавите членки на първа линия, където лично стана свидетел на ежедневните заплахи от Русия и нейните проксита. ЕС ще продължи да инвестира в отбраната на Европа”, казаха от ЕК.