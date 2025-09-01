БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище...
Чете се за: 00:45 мин.
След силното земетресение в Афганистан: Над 629 души са...
Чете се за: 00:57 мин.
Теменужка Петкова: 4-те години политическо безвремие и...
Чете се за: 05:57 мин.

ЕК потвърди за БНТ за инцидент със самолета на фон дер Лайен

Десислава Апостолова
По света
ЕК потвърди за БНТ за инцидент със самолета на фон дер Лайен
Говорител на Европейската комисия потвърди пред БНТ, че е имало заглушаване на GPS сигнала на летище Пловдив при посещението вчера у нас на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен. Самолетът на Фон дер Лайен все пак е успял да кацне без проблеми. От ЕК казват, че българските власти подозират, че намесата е извършена от Русия.

“Добре осъзнаваме, че заплахите и сплашването са редовен компонент от враждебните действия на Русия. Това допълнително ще засили непоклатимия ни ангажимент да увеличим отбранителните си способности и подкрепата си за Украйна. Този инцидент подчертава неотложността на настоящото пътуване на президента до държавите членки на първа линия, където лично стана свидетел на ежедневните заплахи от Русия и нейните проксита. ЕС ще продължи да инвестира в отбраната на Европа”, казаха от ЕК.

