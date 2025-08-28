БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЕК предлага нулеви мита върху вноса на американските автомобили и промишлени стоки

Десислава Апостолова
По света
ЕК - ЕС - Европейска комисия
Снимка: БТА
Европейската комисия предложи днес премахването на митата върху вноса на американски промишлени стоки, автомобили и автомобилни части, което е част от търговско споразумение със Съединените щати. Предложението трябва да доведе до ретроактивно намаляване на американските мита върху европейските автомобили до 15 процента.

Предложението е първата стъпка към влизането в сила на рамковото споразумение между американския президент Доналд Тръмп и председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен от 27 юли, с което ЕС прие общи мита от 15% върху вноса на европейски продукти в САЩ, за да избегне търговска война.

Съединените щати се съгласиха да намалят тарифите си върху автомобили, произведени в Европейския съюз, от 27,5% на 15% от първия ден на месеца, в който е представено законодателното предложение на ЕС - т.е. от 1 август.

Освен нулеви мита върху вноса на американски автомобили, ЕС предлага премахвате на митата на промишлени стоки от САЩ като машини, дървесина и дървесни продукти, хартия, картон, керамика, кожа и др.

Предложението на ЕС въвежда квоти с нулеви мита за вноса на морски дарове и някои селскостопански продукти като ядки, млечни продукти, пресни и преработени плодове и зеленчуци, преработени храни, свинско месо.

Европейският парламент и Съветът ще трябва да одобрят предложенията но ЕК, преди намалените митата върху американски стоки да влязат в сила.

