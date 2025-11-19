БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 03:07 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЕК предлага създаването на “военен Шенген”

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Запази
европейският парламент одобри новата европейската комисия
Снимка: илюстративна
Слушай новината

ЕК предлага създаването на “военно Шенгенско простраство” - общоевропейско пространство за военна мобилност. Целта е проектът да направи по-бързо, по-безопасно и по-координирано придвижването на войски и военно оборудване в цяла Европа.

За създаването на “военен Шенген” ЕК предлага премахване на регулаторните пречки катовъвежда първите по рода си хармонизирани правила на равнището на ЕС относно военната мобилност и определя ясни правила и процедури за трансграничните военни движения с максимално тридневно време за обработка и рационализирани митнически формалности.

Предвижда се и създаване на рамка за извънредни ситуации: нова Европейска система за засилено реагиране при военна мобилност за ускорени процедури и приоритетен достъп до инфраструктура в подкрепа на въоръжените сили, действащи в контекста на ЕС или НАТО.

Плановете на ЕК включват и модернизиране на ключови коридори на ЕС за военна мобилност в съответствие със стандартите за двойна употреба и защита на стратегическата инфраструктура с нов инструментариум за устойчивост. Предвижда се и въвеждане на солидарен резерв и възможността за създаване на цифрова информационна система за военната мобилност.

Изпълнението и наблюдението на готовността на държавите-членки ще се ръководят от нова група “Транспорт за военна мобилност” и усъвършенстван комитет за трансевропейската транспортна мрежа, подпомагани от националните координатори за трансграничен военен транспорт във всяка държава членка.

Комисията ще представи новия регламент относно военната мобилност на Съвета и на Европейския парламент за приемане съгласно обикновената законодателна процедура.

#“военен Шенген” #Европейска комисия

Последвайте ни

ТОП 24

Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
1
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
2
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
3
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
4
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
5
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Според Конституционния съд Наталия Киселова е трябвало да подложи на обсъждане предложението на президента за референдум
6
Според Конституционния съд Наталия Киселова е трябвало да подложи...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
3
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Честит юбилей на Мария Петрова
5
Честит юбилей на Мария Петрова
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3

Още от: Европа

Пентагонът одобри продажба на оборудване за поддръжка на системите "Пейтриът" на Украйна
Пентагонът одобри продажба на оборудване за поддръжка на системите "Пейтриът" на Украйна
Украинският президент Зеленски пристигна в Турция Украинският президент Зеленски пристигна в Турция
Чете се за: 00:52 мин.
Френски импланти в ретината помагат на слепи хора да прогледнат Френски импланти в ретината помагат на слепи хора да прогледнат
Чете се за: 00:42 мин.
Руски атаки раниха 32-ма души в Харков Руски атаки раниха 32-ма души в Харков
Чете се за: 00:42 мин.
Зеленски в Испания: Договаря се значителна военна помощ за Украйна Зеленски в Испания: Договаря се значителна военна помощ за Украйна
Чете се за: 02:25 мин.
Кремъл: Русия няма да участва в преговорите за Украйна в Турция Кремъл: Русия няма да участва в преговорите за Украйна в Турция
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над произвола на политическата класа Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над произвола на политическата класа
Чете се за: 02:00 мин.
Политика
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
37 души, сред които бивши министри и кметове, на съд в Скопие заради трагедията в Кочани 37 души, сред които бивши министри и кметове, на съд в Скопие заради трагедията в Кочани
Чете се за: 01:47 мин.
По света
МВР разпространи видео от спасителната акция в огнения капан в с....
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Бюджет 2026 ще се дебатира в парламента в петък
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
След години конспирации: Досиетата "Епстийн" ще бъдат...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
"Свети Паисий - от Фараса към небесата" - духовният път...
Чете се за: 08:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ