ЕК предлага създаването на “военен Шенген”

ЕК предлага създаването на “военно Шенгенско простраство” - общоевропейско пространство за военна мобилност. Целта е проектът да направи по-бързо, по-безопасно и по-координирано придвижването на войски и военно оборудване в цяла Европа.

За създаването на “военен Шенген” ЕК предлага премахване на регулаторните пречки катовъвежда първите по рода си хармонизирани правила на равнището на ЕС относно военната мобилност и определя ясни правила и процедури за трансграничните военни движения с максимално тридневно време за обработка и рационализирани митнически формалности.

Предвижда се и създаване на рамка за извънредни ситуации: нова Европейска система за засилено реагиране при военна мобилност за ускорени процедури и приоритетен достъп до инфраструктура в подкрепа на въоръжените сили, действащи в контекста на ЕС или НАТО.

Плановете на ЕК включват и модернизиране на ключови коридори на ЕС за военна мобилност в съответствие със стандартите за двойна употреба и защита на стратегическата инфраструктура с нов инструментариум за устойчивост. Предвижда се и въвеждане на солидарен резерв и възможността за създаване на цифрова информационна система за военната мобилност.

Изпълнението и наблюдението на готовността на държавите-членки ще се ръководят от нова група “Транспорт за военна мобилност” и усъвършенстван комитет за трансевропейската транспортна мрежа, подпомагани от националните координатори за трансграничен военен транспорт във всяка държава членка.

Комисията ще представи новия регламент относно военната мобилност на Съвета и на Европейския парламент за приемане съгласно обикновената законодателна процедура.