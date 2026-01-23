Екатерина Михайлова: Демокрацията ни е болна

Различен и по-диалогичен подход от бъдещия президент Илияна Йотова очаква проф. Екатерина Михайлова, преподавател по конституционно право. Тя изрази надежда Йотова да не "влиза в обувките на Румен Радев".

"Аз мисля, че ще бъде различен пътят. И го пожелавам. Не бих желала да влезе в обувките на Румен Радев. Аз не харесвам точно това негово политическо поведение. Бих очаквала един по-евроатлантически президент. Не толкова поглеждащ към Русия, към Путин, към Беларус – този свят, който не смятам, че е приоритет и бъдеще за България", коментира тя в "Още от деня".

По думите на проф. Михайлова първият сериозен тест пред Йотова ще бъде съставянето на служебен кабинет. Тя настоя, че всички потенциални кандидати за служебен премиер трябва да поемат отговорност, тъй като това е конституционно задължение, а не въпрос на личен избор. Конституцията, според нея, не предвижда ситуация, в която всички да откажат, защото не предполага безотговорно поведение.

"Когато вече е поставен въпросът и се изиска от тебе да поемеш отговорност, не очаквам тези хора да избягат. Това е конституционно задължение. Не може – "ами не искам". Като не искаш, няма да се кандидатираш", заяви тя.

Относно състоянието на българската демокрация проф. Михайлова коментира, че проблемите не са само конституционни, а са свързани с начина, по който функционират политическите партии, изборната система и институциите.

"Конституцията не знам доколко е болна. Тя си има проблемите и част от проблемите се пренесли в демокрацията ни. Болна ни е демокрацията", заяви проф. Михайлова.

Според нея честите промени в изборните правила и липсата на реални консултации подкопават доверието в изборния процес.

"Не машините или хартията правят изборите честни, а хората и доверието в правилата. Без широко обществено и експертно участие всяка реформа е обречена. Когато няма доверие в изборния процес, каквито и правила да се направят, няма да се получи добър резултат", подчерта тя.

По темата за закриването на антикорупционната комисия проф. Михайлова заяви, че това по принцип е правилна стъпка, тъй като институцията се е превърнала в политическа бухалка, но изрази съмнение дали ще доведе до реален резултат без работещи алтернативи.