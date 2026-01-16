БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Чете се за: 00:37 мин.
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич
Чете се за: 01:02 мин.
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
Чете се за: 01:45 мин.
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Експресна победа и полуфинал за Лидия Енчева в Хургада

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
Спорт
Запази

Родната представителка не остави шанс на французойка.

лидия енчева стартира победа тенис турнира хургада египет
Слушай новината

Лидия Енчева си осигури място на полуфиналите в Хургада. На египетската земя българката се справи с Андреа Лола Попович след 6:0, 2:1 и отказ на французойката след 53 минути.

Родната представителка доминираше изцяло и загуби само един гейм в двубоя, който не се доигра.

Утре в спор за място на финала тя ще играе с шестата в схемата Даря Егорова (Русия).

През миналата седмица Енчева стана вицешампионка на друг турнир от същия ранг също в Хургада. Тя загуби в спора за трофея именно от Егорова.

#Лидия Енчева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
1
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
Три жени загинаха при пожар в София
2
Три жени загинаха при пожар в София
Полицейска камера засече лек автомобил, движещ се с близо 120 км/ч в пловдивско село
3
Полицейска камера засече лек автомобил, движещ се с близо 120 км/ч...
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
4
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
Асен Василев: Ако се въведат броячките, това гарантира 100% хартиен вот
5
Асен Василев: Ако се въведат броячките, това гарантира 100% хартиен...
След пет поредни аварии водоподаването в Асеновград вече е възстановено
6
След пет поредни аварии водоподаването в Асеновград вече е...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
3
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
5
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
6
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация

Още от: Тенис

Спряха Янаки Милев на четвъртфинал в Анталия
Спряха Янаки Милев на четвъртфинал в Анталия
Денислава Глушкова приключи на четвъртфиналите в Анталия Денислава Глушкова приключи на четвъртфиналите в Анталия
Чете се за: 00:45 мин.
Финал за Ива Йович в Хобарт Финал за Ива Йович в Хобарт
Чете се за: 01:02 мин.
Съперникът на Григор Димитров в Австралия е на финал на турнира в Аделаида Съперникът на Григор Димитров в Австралия е на финал на турнира в Аделаида
Чете се за: 01:17 мин.
Якуб Меншик и Себастиан Баес се срещат на финала в Окланд Якуб Меншик и Себастиан Баес се срещат на финала в Окланд
Чете се за: 01:50 мин.
Мира Андреева и Виктория Мбоко ще спорят за титлата в Аделаида Мира Андреева и Виктория Мбоко ще спорят за титлата в Аделаида
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Обявиха грипна епидемия и в област Добрич
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на ГЕРБ-СДС за закриване на КПК Правната комисия прие на първо четене законопроекта на ГЕРБ-СДС за закриване на КПК
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"Отиваме на избори" - реакции от кулоарите "Отиваме на избори" - реакции от кулоарите
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Прокуратурата разследва палеж относно пожара в столичния ж.к....
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Частично бедствено положение заради ВиК аварията обяви кметът на...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ