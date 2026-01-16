Експресна победа и полуфинал за Лидия Енчева в Хургада

Лидия Енчева си осигури място на полуфиналите в Хургада. На египетската земя българката се справи с Андреа Лола Попович след 6:0, 2:1 и отказ на французойката след 53 минути.

Родната представителка доминираше изцяло и загуби само един гейм в двубоя, който не се доигра.

Утре в спор за място на финала тя ще играе с шестата в схемата Даря Егорова (Русия).

През миналата седмица Енчева стана вицешампионка на друг турнир от същия ранг също в Хургада. Тя загуби в спора за трофея именно от Егорова.