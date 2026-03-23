Екстремистки лозунти в детски дискотека



Скандален случай от Германия показва колко лесно опасни идеи могат да стигнат до най-младите.

Деца и тийнейджъри – някои едва на 11 години – са били заснети да скандират крайнодесния лозунг „Чужденците вън, Германия за германците“, докато танцуват в тийнейджърска дискотека.

Скандирането върви върху мелодията на популярната песен L'Amour Toujours на Gigi D'Agostino, която в последните години е използвана в интернет като част от подобни провокативни видеа.

Тази „мода“ тръгва от радикални канали в социалните мрежи и става вирусна, след като преди време се появява клип с младежи на остров Силт, които правят същото.

Заради това песента дори беше махната от музиката на UEFA Euro 2024 и забранена на събития като Oktoberfest.

Последният случай е от клуб във Фалкенберг, където между 100 и 150 деца са присъствали на събитието. Видео в Instagram показва как голяма част от тях скандират „Ausländer raus“ („чужденците вън“).

Собственикът на клуба обяснява, че всичко е станало случайно – диджеят е отменил участие в последния момент и е била пусната готова плейлиста, в която песента е звучала два пъти подред.

Случаят обаче повдига сериозен въпрос: как подобни послания стигат до деца и защо започват да изглеждат „нормални“.