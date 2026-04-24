НА ЖИВО: Финали на европейското първенство по борба в Тирана

от БНТ
8745
Чете се за: 03:22 мин.
Битките за отличията в албанската столица са от 21 до 26 април.

Снимка: startphoto.bg
Време е за първото голямо първенство по борба за 2026 година.

Тирана приема европейския елит в трите стила.

Всяка схватка за отличие в албанската столица ще бъде наситена с класа и интрига.

България отново ще разчита на своите звезди в битката за медалите.

Гледайте финалите на шампионата всяка вечер от 21 до 26 април.

Първенството започна с три медала за България. Впоследствие бе извоювано и злато на сметката на Кирил Милов, който защити европейската си титла.

Семен Новиков завоюва сребро в категория до 87 кг на класическата борба. Олимпийският шампион отстъпи на чеченеца с датски паспорт Турал Бисултанов, трети на Олимпийските игри Париж 2024.

Стефан Григоров, в най-леката категория до 55 кг. също донесе медал за страната ни след успех над арменеца Манвел Хачатрян.

Кирил Милов изведе България до първото злато на шампионата, след като триумфира в категория до 97 кг класически стил. Във финалната схватка българинът наложи волята си над унгареца Алекс Соке с 3:1 и затвърди мястото си сред най-добрите на континента.

Двубоят за титлата премина под диктовката на Милов. Той започна уверено, реализира точка от партер, която разви в атака за аванс от 3:0. До почивката контролираше темпото, а след това демонстрира желязна защита, измъквайки се на два пъти от партер. Така българинът хладнокръвно затвори срещата и защити европейската си титла.

При дамите, Биляна Дудова спечели бронзов медал в категория до 62 кг. В двубоя за отличието световната и четирикратна европейска шампионка надви шведката Сара Йохана Линдборг с 3:1 точки.

Битките за медалите може да проследите на живо ТУК и по БНТ всяка вечер от 19:00 ч.

Семен Новиков на финал, седем българи в битка за отличията на Евро 2026 в Тирана
