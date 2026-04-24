Ахмед Магамаев ще спори за бронз, Микяй е на репешаж

И Ахмед Магамаев ще спори за бронза на европейското първенство в Тирана, Албания. В полуфиналите националът отстъпи пред славния руснак Абдулрашид Садулаев, състезаващ се под флага на UWW, в категория до 97 кг на свободната борба.

Двукратният олимпийски шампион и шесткратен №1 в света спечели срещата с 12:2 и в събота вечер ще преследва пета евротитла в кариерата си. Негов противник ще бъде световнят вицешампион от 2022-а Батирбек Цакулов, роден в Осетия, но състезаващ се за Словакия

А Магамаев очаква победителя от двубоят между молдовецМикяй Наим в синьо6а Раду Лефтер, пети от Евро 2025, и австриеца Бенджамин Грейл, пети на световното до 23 г. през 2023-а.

Магамаев e пети в света през миналия сезон.

Шанс да стигне до малкия финал има Микяй Наим (70).

Европейският вицешампион от 2023-а от по-долната категория стигна до репешажите, а негов съперник в събота ще бъде Патрик Олензин (Полша), пети на Евро 2023. При успех ще излезе за бронза срещу Исмаил Мускаев (Унгария), №1 в света през 2023-а от по-долната категория.

Шамил Мамедов (65) нямаше този шанс, след като съперникът му, от когото падна, също претърпя поражение.

След малко в битка за бронза ще излезе Биляна Дудова срещу шведката Сара Йохана Линдборг, втора в Европа от миналата година.

