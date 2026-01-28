Елена Рибакина елиминира Ига Швьонтек и сложи край на мечтата й за титла от Australian Open

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Елена Рибакова елиминира Ига Швьонтек и сложи край на мечтата й за титла от Australian Open

Вяра Илиева
Всичко от автора
Чете се за: 03:05 мин.
Спорт
Полякинята притежава шест титли от Големия шлем, но само тази от Мелбърн липсва в колекцията й.

елена рибакина елиминира ига швьонтек сложи мечтата титла australian open
Снимка: БГНЕС
Елена Рибакина победи Ига Швьонтек със 7:5, 6:1 и се класира за полуфиналите на Australian Open. Казахстанката затвърди статута си на най-големия „трън в петата“ на втората ракетка в света. В четвъртфинален сблъсък, който мнозина очакваха да се развие по друг начин, 26-годишната Рибакина успя елиминира полякинята за по-малко от 90 минути.

С тази победа тя достига до първия си полуфинал на Australian Open от 2023 г. насам. Рибакина записа и 32-рия си успех над играч от Топ 10 в кариерата. Още нещо впечатляващо, тя няма загубен сет в турнира тази година, след като спечели всичките 10, които е изиграла.

Мачът започна равностойно, а опонентките се опитваха да намерят ритъма си при високите градуси в Мелбърн. След това обаче Рибакина пое пълен контрол. Петата поставена не загуби сервиса си до края на мача.

Докато първият сет беше оспорвана борба, решена в дванадесетия гейм, вторият беше демонстрация на агресивни удари от основната линия от страна на Рибакина.

Победата на казахстанката я прави единствената тенисистка, побеждавала Швьонтек няколко пъти в турнир от Големия шлем, повтаряйки триумфа си от Мелбърн през 2023 г.

За полякинята загубата е горчив край на стремежа ѝ към титла от Големия шлем, тъй като осмата поредна победа на Рибакина над съперничка от Топ 10 се оказа непреодолима пречка.

Казахстанката запази хладнокръвие в мача, качество което се превърна в нейна запазена марка, очевидно и печеливша. Когато в интервюто й на корта я попитаха дали спокойното й поведение по време на игра е подобно и когато е далеч от светлините на прожекторите, Рибакина отбеляза:

„Доста спокойна съм и извън корта. Мога да се забавлявам и с близки хора. Опитвам се да не показвам много разочарованието си, ако нещо не върви добре. Мисля, че това е просто моят характер."

И очевидно солидната психическа сила и силен сервис са в основата на настоящата успешна форма на Рибакина, която спечели 18 от последните си 19 мача, и вече е в Топ 4 на първия турнир за годината от Големия шлем.

На полуфиналите тя ще се изправи срещу Джесика Пегула, която в американски двубой отстрани четвъртата в ранглистата и финалистка от Уимбълдън и US Open миналата година Аманда Анисимова с 6:2, 7:6. Шестата в света Пегула ще играе за пръв път на полуфинал на Australian Open.

#Australian Open 2026 #Елена Рибакина #Джесика Пегула #Ига Швьонтек #Аманда Анисимова

