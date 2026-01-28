Джесика Пегула победи Аманда Анисимова и се класира за първи път на полуфинал на Australian open

Джесика Пегула победи Аманда Анисимова с 6:2, 7:6 (7-1) на четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия по тенис, а залогът бе достигането до първи полуфинал и за двете тенисистки в турнира.

31-годишната Пегула започна силно, пробивайки сервиса на Анисимова още в първия гейм, за да поведе с 4:1 гейма. С прецизна игра и по-малко грешки тя затвори сета за едва 30 минути с резултат 6:2.

Във втория сет четвъртата в схемата Анисимова показа подобрение в играта си, което доведе и до размяна на пробиви. Анисимова дори имаше шанс да сервира за сета при 5:3, но Пегула успя да стигне до изравняване на резултата. В тайбрека, поставената под номер 6 в схемата беше безупречна, като постигна седем точки срещу само една за опонентката си, за да си осигури историческата победа.

23-годишната Анисимова завърши мача с цели 44 непредизвикани грешки.

Тази победа изпраща Пегула на трети полуфинал в турнир от Големия шлем и първи в Мелбърн. Успехът й е втори такъв над играч от Топ 10 за сезон 2026.

Влизайки във финалната четворка без да е загубила сет от първия кръг, американката играе с увереността на ветеран, който знае, че е дошъл неговият час.

На полуфинала тя ще се изправи срещу петата в схемата Елена Рибакина. Казахстанката продължава победната си серия, като елиминира Ига Швьонтек със 7:5, 6:1. 26-годишната Рибакина успя елиминира полякинята за по-малко от 90 минути.

С тази победа тя достигна до първия си полуфинал на Australian Open от 2023 г. насам и записа 32-рия си успех над играч от Топ 10 в кариерата. Също така Рибакина няма загубен сет в турнира тази година, след като спечели всичките 10, които е изиграла.