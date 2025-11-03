Елена Рибакина направи обрат срещу Ига Швьонтек в мач от втория кръг в група "Серина Уилямс" на Финалите на WТА в Рияд

Елена Рибакина (Казахстан) победи Ига Швьонтек с 3:6, 6:1, 6:0 във втория кръг в група "Серина Уилямс" на Финалния турнир на WТА на осемте най-добри тенисистки през сезона в Рияд (Саудитска Арабия).

С успеха Рибакина се изкачи на първото място с пълен актив, докато Швьонтек допусна първо поражение в надпреварата.

В другата среща от групата по-късно днес американките Аманда Анисимова и Медисън Кийс ще търсят първи успех, след като стартираха със загуби в състезанието.

Втората в световната ранглиста и шампионка в турнира през 2023 година Швьонтек започна добре двубоя и след ранен пробив поведе с 3:0, след което сервираше солидно и без особени затруднения запази преднината си, за да спечели първия сет.

След доброто начало, обаче, Швьонтек неочаквано се срина и успя да спечели само още един гейм, а представителката на Казахстан стигна до обрат след 97 минути игра, за да направи сериозна крачка към класиране на полуфиналите. Полякинята допусна цели 42 непредизвикани грешки срещу едва 12 печеливши удара в двубоя.

Рибакина ще играе срещу Кийс в оставащата си среща в групата.