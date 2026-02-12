БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Елена Рибакина обърна китайка в Доха

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Представителката на Казахстан продължава към четвъртфиналите.

елена рибакина позира трофея australian open галерия
Слушай новината

Елена Рибакина си осигури място на четвъртфиналите на турнира в Доха. Представителката на Казахстан се справи с Цивън Чжън след 4:6, 6:2, 7:5. Китайката спечели първия сет с 6:4, но след това Рибакина наложи темпо и стигна до успех.

За място на полуфиналите представителката на Казахстан ще спори с Виктория Мбоко. Канадката победи с 6:3, 3:6, 7:6(5) рускинята Мира Андреева.

Трикратната шампионка Ига Швьонтек от Полша също продължава напред, след като надделя над Дария Касаткина (Австралия) с 5:7, 6:1, 6:1. Следващата й съперничка ще бъде гъркинята Мария Сакари, която елиминира Варвара Грачева от Франция със 7:6(3), 6:0.

В други срещи Елизабета Кочарето (Италия) елиминира Ан Ли (САЩ) със 7:6(5), 5:7, 6:4, Елена Остапенко (Латвия) се наложи над Камила Осорио (Колумбия) с 6:3, 6:1, а в изцяло чешки сблъсък Каролина Мухова поведе с 5:2 срещу Каролина Плишкова, която се отказа поради контузия.

#тенис турнир в Доха 2026 #Цивън Чжън #Елена Рибакина

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от "Петрохан" са влизали въоръжени в екоминистерството
2
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Политически престрелки и отзвук в парламента по случая "Петрохан"
3
Политически престрелки и отзвук в парламента по случая...
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти на трагедията
4
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Деница Сачева: Вътрешният министър не се укрива, а е извън страната по служебни ангажименти, важно е да не се правят спекулации
6
Деница Сачева: Вътрешният министър не се укрива, а е извън страната...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Тенис

Вавринка, Циципас и Буклик започнаха с победи в Ротердам
Вавринка, Циципас и Буклик започнаха с победи в Ротердам
Известни са потенциалните съперници на България за Купа „Дейвис“ Известни са потенциалните съперници на България за Купа „Дейвис“
Чете се за: 01:17 мин.
Край на участието на Григор Димитров в Далас още в първия кръг Край на участието на Григор Димитров в Далас още в първия кръг
Чете се за: 02:05 мин.
Янаки Милев с място на четвъртфиналите при двойките в Анталия Янаки Милев с място на четвъртфиналите при двойките в Анталия
Чете се за: 00:50 мин.
Антъни Генов продължава към четвъртфиналите на двойки в Монастир Антъни Генов продължава към четвъртфиналите на двойки в Монастир
Чете се за: 01:12 мин.
Ига Швьонтек с безпроблемно класиране в третия кръг на турнира в Доха Ига Швьонтек с безпроблемно класиране в третия кръг на турнира в Доха
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км...
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Кой е Андрей Гюров? Кой е Андрей Гюров?
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи секциите в чужбина Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи секциите в чужбина
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Проверяват разрешителните за оръжието, притежавано от Калушев и...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Идва ли краят на войната? "Файненшъл таймс": Избори и...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Цените на храните: Млечните продукти и зеленчуците са поскъпнали...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ