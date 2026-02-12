Елена Рибакина обърна китайка в Доха

Елена Рибакина си осигури място на четвъртфиналите на турнира в Доха. Представителката на Казахстан се справи с Цивън Чжън след 4:6, 6:2, 7:5. Китайката спечели първия сет с 6:4, но след това Рибакина наложи темпо и стигна до успех.

За място на полуфиналите представителката на Казахстан ще спори с Виктория Мбоко. Канадката победи с 6:3, 3:6, 7:6(5) рускинята Мира Андреева.

Трикратната шампионка Ига Швьонтек от Полша също продължава напред, след като надделя над Дария Касаткина (Австралия) с 5:7, 6:1, 6:1. Следващата й съперничка ще бъде гъркинята Мария Сакари, която елиминира Варвара Грачева от Франция със 7:6(3), 6:0.

В други срещи Елизабета Кочарето (Италия) елиминира Ан Ли (САЩ) със 7:6(5), 5:7, 6:4, Елена Остапенко (Латвия) се наложи над Камила Осорио (Колумбия) с 6:3, 6:1, а в изцяло чешки сблъсък Каролина Мухова поведе с 5:2 срещу Каролина Плишкова, която се отказа поради контузия.