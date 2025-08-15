Елена Рибакина отстрани Арина Сабаленка от турнира в Синсинати

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Елена Рибакова отстрани Арина Сабаленка от турнира в Синсинати

Спорт
Казахстанката се наложи над световната №1 при дамите.

Елена Рибакина Арина Сабаленка
Снимка: БГНЕС
Арина Сабаленка отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в Синсинати (САЩ) с награден фонд 5,15 милиона долара. Лидерката в световната ранглиста и трикратна шампионка от Големия шлем загуби с 1:6, 4:6 срещу Елена Рибакина.

Представителката на Казахстан пропусна да спечели само един гейм в първия сет, превъзхождайки изцяло Сабаленка.

Беларускинята допусна пробив за 1:2 във втората част, след което не успя да се върне в двубоя и отстъпи след час и 15 минути.

На полуфиналите Рибакина ще играе срещу Ига Швьонтек, която по-рано днес победи с 6:3, 6:4 Анна Калинская.

Ига Швьонтек се класира на полуфиналите на турнира в Синсинати
Ига Швьонтек се класира на полуфиналите на турнира в Синсинати
Полякинята се наложи над Анна Калинская на четвъртфиналите.
Чете се за: 01:40 мин.
#тенис турнир в Синсинати 2025 #Елена Рибакина #Арина Сабаленка

Още от: Тенис

Ига Швьонтек се класира на полуфиналите на турнира в Синсинати
Ига Швьонтек се класира на полуфиналите на турнира в Синсинати
Ива Иванова ще спори за титлата на двойки в Монастир Ива Иванова ще спори за титлата на двойки в Монастир
Чете се за: 01:12 мин.
Енчева приключи участието си в Отопени Енчева приключи участието си в Отопени
Чете се за: 00:57 мин.
Боливиец и чех ще спорят за титлата на Чалънджъра в София Боливиец и чех ще спорят за титлата на Чалънджъра в София
Чете се за: 01:37 мин.
Личният треньор на Иван Иванов: От самото начало се виждаше, че той е бъдещ шампион Личният треньор на Иван Иванов: От самото начало се виждаше, че той е бъдещ шампион
Чете се за: 02:12 мин.
Ива Иванова с нови две победи на турнир по тенис в Монастир Ива Иванова с нови две победи на турнир по тенис в Монастир
Чете се за: 00:57 мин.

Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на Тръмп и Путин в Аляска
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Зеленски: Разчитаме на Америка Зеленски: Разчитаме на Америка
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Милен Керемедчиев: Прекратяването на бойните действия може да бъде счетено за пробив в преговорите между САЩ и Русия Милен Керемедчиев: Прекратяването на бойните действия може да бъде счетено за пробив в преговорите между САЩ и Русия
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Седем нарушения за 14 дни и смърт на пътя: Как 21-годишен шофьор предизвика трагедия в София (ОБЗОР) Седем нарушения за 14 дни и смърт на пътя: Как 21-годишен шофьор предизвика трагедия в София (ОБЗОР)
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Европа преди срещата между Тръмп и Путин - какви са очакванията?
Чете се за: 02:22 мин.
По света
МВР на лов за фалшиви шофьорски книжки в София
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Пожар избухна в руенското село Разбойна, има засегнати къщи (СНИМКИ)
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
