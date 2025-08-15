Елена Рибакина отстрани Арина Сабаленка от турнира в Синсинати

Арина Сабаленка отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в Синсинати (САЩ) с награден фонд 5,15 милиона долара. Лидерката в световната ранглиста и трикратна шампионка от Големия шлем загуби с 1:6, 4:6 срещу Елена Рибакина.

Представителката на Казахстан пропусна да спечели само един гейм в първия сет, превъзхождайки изцяло Сабаленка.

Беларускинята допусна пробив за 1:2 във втората част, след което не успя да се върне в двубоя и отстъпи след час и 15 минути.

На полуфиналите Рибакина ще играе срещу Ига Швьонтек, която по-рано днес победи с 6:3, 6:4 Анна Калинская.