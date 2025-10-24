Елена Рибакина се класира за Финалите на WTA в Рияд, след като достигна до полуфиналите в Токио

Казахстанката победи 19-годишната Виктория Мбоко с 6:3, 7:6.
Елена Рибакина се класира за Финалите на WTA в Рияд, Саудитска Арабия.
Казахстанката победи 19-годишната Виктория Мбоко на четвъртфиналите на тенис турнира в Токио, което и осигури място сред най-добрите в края на сезона.
Рибакина се наложи с 6:3, 7:6(4) и ще играе на осмия си полуфинал тази година.
Тя вече е с 6 поредни победи след като през миналата седмица спечели надпреварата в Нингбо, Китай.
В битка за място на големия финал Рибакина ще спори с чехкинята Линда Носкова.
„Много съм щастлива, че днес успях да спечеля в два сета. Вторият беше изключително равностойна, и двете сервирахме много добре, така че се радвам, че успях да натисна малко повече в тайбрека и да затворя мача в два сета", коментира Рибакина след срещата.