Елена Рибакина се класира за Финалите на WTA в Рияд, след като достигна до полуфиналите в Токио

Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Казахстанката победи 19-годишната Виктория Мбоко с 6:3, 7:6.

елена рибакина класира финалите wta саудитска арабия достигна полуфиналите токио
Снимка: БГНЕС
Елена Рибакина се класира за Финалите на WTA в Рияд, Саудитска Арабия.

Казахстанката победи 19-годишната Виктория Мбоко на четвъртфиналите на тенис турнира в Токио, което и осигури място сред най-добрите в края на сезона.

Рибакина се наложи с 6:3, 7:6(4) и ще играе на осмия си полуфинал тази година.

Тя вече е с 6 поредни победи след като през миналата седмица спечели надпреварата в Нингбо, Китай.

В битка за място на големия финал Рибакина ще спори с чехкинята Линда Носкова.

„Много съм щастлива, че днес успях да спечеля в два сета. Вторият беше изключително равностойна, и двете сервирахме много добре, така че се радвам, че успях да натисна малко повече в тайбрека и да затворя мача в два сета", коментира Рибакина след срещата.

#Елена Рибакина

