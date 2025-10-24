Елена Рибакина се класира за Финалите на WTA в Рияд, след като достигна до полуфиналите в Токио

Елена Рибакина се класира за Финалите на WTA в Рияд, Саудитска Арабия.

Казахстанката победи 19-годишната Виктория Мбоко на четвъртфиналите на тенис турнира в Токио, което и осигури място сред най-добрите в края на сезона.

Рибакина се наложи с 6:3, 7:6(4) и ще играе на осмия си полуфинал тази година.

Тя вече е с 6 поредни победи след като през миналата седмица спечели надпреварата в Нингбо, Китай.

В битка за място на големия финал Рибакина ще спори с чехкинята Линда Носкова.