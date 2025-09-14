БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Елеонора Рангелова ще е комисар на финала на Евробаскет 2025

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Спорът за трофея започва в 21:00 часа.

Елеонора Рангелова
Снимка: Българска федерация по баскетбол
Елеонора Рангелова отново получи признание от ФИБА. Българката бе избрана за комисар на финала на Евробаскет 2025 в Латвия, Полша, Кипър и Финландия.

За златото ще спорят тимовете на Турция и Германия тази вечер от 21:00 часа българско време. Тя вече бе комисар на част от срещите, включително и на тези от елиминационната фаза.

Българката има богат опит да е технически делегат на големи форуми. Сред нейните постижения е участието като такъв на Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 година. Трудът на Рангелова бе високо оценен и преди две години, когато бе избрана за комисар на финала между Германия и Сърбия на световното първенство в Япония, Индонезия и Филипините. По този начин тя се превърна в първата жена, на която ФИБА гласува подобна отговорност.

Припомняме, че България имаше и още двама представители на европейското първенство в лицето на Мартин Хорозов и Венцислав Великов, които бяха рефери на част от мачовете.

#Евробаскет 2025 #Елеонора Рангелова

