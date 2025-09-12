Турция полетя към финала на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

Турският национален отбор си проправи път до финала на Евробаскет 2025 в Латвия, Финландия, Полша и Кипър. Селекцията на Ергин Атаман се оказа прекалено силна за Гърция след 94:68 във втория полуфинал, изигран в "Арена Рига". Турците направиха показно в защита, чрез която още през първото полувреме отчаяха състава, воден от Василис Спанулис, за да останат перфектни, записвайки осма поредна победа на шампионата. Така надеждите за зрелищен дуел не се оправдаха, тъй като от солидното представяне на гърците нямаше и спомен.

По този начин "великаните" намериха място на финал на европейско първенство за първи път след 24-годишна пауза и общо втори в своята история. В спора за титлата турският отбор ще срещне тима на Германия, който удържа Финландия в първия полуфинал. Големият мач ще бъде изигран на 14 септември (неделя), а преди това "елините" и финландците ще се срещат за бронза.

Горещата ръка на Ерджан Османи и безупречното представяне в дефанзивен план връчиха лидерството на символичните гости в откриващите минути. Проблясъците на Тайлър Дорси и Костас Андетокумбо не рядко даваха ефект на гърците, докато турците имаха и нужните аргументи в нападение, за да си издействат аванс от 10 точки в края на встъпителния период.

ERCAN OSMANI IS A WALKING FIRE RIGHT NOW.#EuroBasket pic.twitter.com/6eMNvkWGMm — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025

Алгоритмите в защита за символичните гости работеха безотказно и в хода на следващата десетка. В гръцкия лагер верните решения липсваха, сблъсквайки с безпощадната игра в дефазивен план от другата страна. Последва изригване на Алперен Шенгюн и Джеди Осман, които окрилиха турския отбор да се прибере в съблекалнята при 49:31.

Шенгюн, Османи и Осман продължиха да раздават правосъдие, оставяйки солидната преднина на турците непокътната. Безизходицата в гръцкия тим цареше с пълна сила, особено в офанзивен план, което отвори пътя на символичните гости към точков 21-точков актив след 30 минути игрово време. В заключителната четвърт „великаните“ узакониха своята доминация и оттам връщане нямаше.

Ерджан Османи открадна шоуто за турците, прибирайки се в съблекалнята с 28 точки, 6 борби и 6 точни шута отвъд дъгата. Джеди Осман се разписа със 17 точки, Алперен Шенгюн остави на сметката си 15, 12 овладени под двата ринга топки и 6 асистенции. Шейн Ларкин регистрира 14 точки и 5 завършващи подавания.

Костас Слукас отсрами гърците 15 точки. Янис Андетокумбо приключи с 12, 12 борби и 5 асистенции, но в крайна сметка разочарова и бе далече от доминиращото си представяне. Панайотис Калайдзакис има 11 точки.