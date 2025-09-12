БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Турция полетя към финала на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
Спорт
Запази

Турците разбиха прогнозите за зрелищен полуфинал с Гърция и си проправиха път до мача за титлата на шампионата.

турция полетя финала евробаскет 2025 видео
Снимка: fiba.com
Слушай новината

Турският национален отбор си проправи път до финала на Евробаскет 2025 в Латвия, Финландия, Полша и Кипър. Селекцията на Ергин Атаман се оказа прекалено силна за Гърция след 94:68 във втория полуфинал, изигран в "Арена Рига". Турците направиха показно в защита, чрез която още през първото полувреме отчаяха състава, воден от Василис Спанулис, за да останат перфектни, записвайки осма поредна победа на шампионата. Така надеждите за зрелищен дуел не се оправдаха, тъй като от солидното представяне на гърците нямаше и спомен.

По този начин "великаните" намериха място на финал на европейско първенство за първи път след 24-годишна пауза и общо втори в своята история. В спора за титлата турският отбор ще срещне тима на Германия, който удържа Финландия в първия полуфинал. Големият мач ще бъде изигран на 14 септември (неделя), а преди това "елините" и финландците ще се срещат за бронза.

Горещата ръка на Ерджан Османи и безупречното представяне в дефанзивен план връчиха лидерството на символичните гости в откриващите минути. Проблясъците на Тайлър Дорси и Костас Андетокумбо не рядко даваха ефект на гърците, докато турците имаха и нужните аргументи в нападение, за да си издействат аванс от 10 точки в края на встъпителния период.

Алгоритмите в защита за символичните гости работеха безотказно и в хода на следващата десетка. В гръцкия лагер верните решения липсваха, сблъсквайки с безпощадната игра в дефазивен план от другата страна. Последва изригване на Алперен Шенгюн и Джеди Осман, които окрилиха турския отбор да се прибере в съблекалнята при 49:31.

Шенгюн, Османи и Осман продължиха да раздават правосъдие, оставяйки солидната преднина на турците непокътната. Безизходицата в гръцкия тим цареше с пълна сила, особено в офанзивен план, което отвори пътя на символичните гости към точков 21-точков актив след 30 минути игрово време. В заключителната четвърт „великаните“ узакониха своята доминация и оттам връщане нямаше.

Ерджан Османи открадна шоуто за турците, прибирайки се в съблекалнята с 28 точки, 6 борби и 6 точни шута отвъд дъгата. Джеди Осман се разписа със 17 точки, Алперен Шенгюн остави на сметката си 15, 12 овладени под двата ринга топки и 6 асистенции. Шейн Ларкин регистрира 14 точки и 5 завършващи подавания.

Костас Слукас отсрами гърците 15 точки. Янис Андетокумбо приключи с 12, 12 борби и 5 асистенции, но в крайна сметка разочарова и бе далече от доминиращото си представяне. Панайотис Калайдзакис има 11 точки.

Свързани статии:

Германия уби мечтите на Финландия за място на финал на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Германия уби мечтите на Финландия за място на финал на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Действащите световни шампиони отказаха и финландците, стигайки го...
Чете се за: 05:07 мин.
#Национален отбор на Турция по баскетбол за мъже #Национален отбор на Гърция по баскетбол за мъже #Евробаскет 2025 за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Делото "Дебора": Обвиненият Георги Георгиев не бил виновен, тя изпитва страх
3
Делото "Дебора": Обвиненият Георги Георгиев не бил...
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
4
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
5
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от видеокамери
6
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от...

Най-четени

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Баскетбол

Българските национали по баскетбол на колички спечелиха европейския шампионат в Самоков
Българските национали по баскетбол на колички спечелиха европейския шампионат в Самоков
Германия уби мечтите на Финландия за място на финал на Евробаскет 2025 (ВИДЕО) Германия уби мечтите на Финландия за място на финал на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Чете се за: 05:07 мин.
Исторически финал за баскетболните национали на колички на европейското в Самоков Исторически финал за баскетболните национали на колички на европейското в Самоков
Чете се за: 02:02 мин.
Пини Гершон посети лагера на БК Славия в Самоков Пини Гершон посети лагера на БК Славия в Самоков
Чете се за: 02:07 мин.
Рилски спортист приключва предсезонната си подготовка с тристранен турнир Рилски спортист приключва предсезонната си подготовка с тристранен турнир
Чете се за: 00:55 мин.
Германия оформи финалното каре на Евробаскет Германия оформи финалното каре на Евробаскет
Чете се за: 04:15 мин.

Водещи новини

Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в Русе
Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и Петър Рафаилов остават в ареста Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и Петър Рафаилов остават в ареста
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Търпението на Тръмп към Путин се изчерпва Търпението на Тръмп към Путин се изчерпва
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
НАТО започва мисия за укрепване на източния фланг
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Очи в очи с хищник: Евакуираха семейство заради набези на мечки в...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Премиерът за вота на недоверие: Управляващи и опозиция живеят в...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
След мащабно издирване: Заловиха заподозрения за убийството на...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ