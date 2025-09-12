Германия уби мечтите на Финландия за място на финал на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Действащите световни шампиони отказаха и финландците, стигайки го първи финал на шампионата след 20-годишна пауза.

германия уби мечтите финландия финал евробаскет 2025 видео
Снимка: fiba.com
Слушай новината

Националният отбор на Германия заслужи място на финала на Евробаскет 2025. Актуалните световни шампиони се наложиха над един от домакините в лицето на Финландия с 98:86 в първия полуфинал. В "Арена Рига" момчетата, водени от помощник-треньора Алберто Миранда, демонстрираха какво могат в офанзивен план, като това се случи най-вече през първото полувреме, в което натрупаха солидна преднина и до края охладиха всеки един щурм от страна на баскетболистите на Ласи Туови.

Това се оказа достатъчно за германците да постигнат осма поредна победа и да се преборят за финал на шампионат на Стария континент за трети път в тяхната история, както и за първи от 20 години насам. Така те ще могат да надградят представянето си от преди 3 години, когато си тръгнаха с бронза. На финала германският отбор ще спори с победителя от втория полуфинал, противопоставящ Гърция и Турция по-късно тази вечер. От своя страна финландците ще спорят за третото място.

Двата отбора насочиха усилията си под коша на старта, като това проработи по-добре за финландците, които на бърза ръка се изстреляха напред чрез Лаури Марканен, Джейкъб Грандинсън, Миро Литъл и Микаел Янтунен. Франц Вангер, Денис Шрьодер, Айзък Бонга и Йоханес Тийман позволиха на символичните домакини да вдигнат оборотите, особено в нападение, за да провокират обрата и да дръпнат с 4 точки в края на дебютната част.

Германците намериха и верния ритъм в защита на старта на втория период, а Вагнер нямаше спиране и авансът им придоби двуцифрени изражения без особени проблеми. Символичните гости най-сетне успяха да надигат глава, използвайки пробуждането на Оливие Нкамуа и Мика Муринен, но действащите световни шампиони действаха безотказно на бърза атака и се прибраха на голямата почивка при 61:47.

Стрелбата зад дъгата заработи в хода на третата част и Бундестима отново даде да се разбере, че няма да намали оборотите. Общите усилия, дело на Едон Маджуни, Марканен и Нкамуа, върна ентусиазма във финландските редици и мечтите за обрат. Това обаче не спря германците да се изстрелят с 8 точки в края на предпоследната десетка.

Актуалните световни първенци често наказваха финландската защита на старта на последната част, връщайки си двуцифрения аванс. Освен това скандинавците нямаха и верен ход в нападение, а Вагнер и Тайс направиха така че Бундестима да се чувства все по-комфортно на паркета. Тристан да Силва и Шрьодер поеха щафетата за германците, които до края не дадоха заден ход и удържаха победата.

Денис Шрьодер се отличи за победителите с 26 точки, 5 борби, 12 асистенции, 5 откраднати топки и 4 точни стрелби зад дъгата, включително и с 10/10 от линията за изпълнение на наказателни удари. Франц Вагнер регистрира 22 точки и 5 овладени под двата ринга топки. Тристан да Силва реализира 13, Даниъл Тайс (11 борби) и Айзък Бонга (5 овладени под двата коша топки) приключиха с 10 точки

Оливие Нкамуа бе над всички за финландците с 21 точки и 9 борби. Лаури Марканен завърши с 16 и 8 овладени под двата ринга топки, Мика Муринен и Микаел Янтунен (6 овладени под двата коша топки) отбелязаха по 12 точки.

