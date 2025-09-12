Германия уби мечтите на Финландия за място на финал на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

Националният отбор на Германия заслужи място на финала на Евробаскет 2025. Актуалните световни шампиони се наложиха над един от домакините в лицето на Финландия с 98:86 в първия полуфинал. В "Арена Рига" момчетата, водени от помощник-треньора Алберто Миранда, демонстрираха какво могат в офанзивен план, като това се случи най-вече през първото полувреме, в което натрупаха солидна преднина и до края охладиха всеки един щурм от страна на баскетболистите на Ласи Туови.

Това се оказа достатъчно за германците да постигнат осма поредна победа и да се преборят за финал на шампионат на Стария континент за трети път в тяхната история, както и за първи от 20 години насам. Така те ще могат да надградят представянето си от преди 3 години, когато си тръгнаха с бронза. На финала германският отбор ще спори с победителя от втория полуфинал, противопоставящ Гърция и Турция по-късно тази вечер. От своя страна финландците ще спорят за третото място.

Двата отбора насочиха усилията си под коша на старта, като това проработи по-добре за финландците, които на бърза ръка се изстреляха напред чрез Лаури Марканен, Джейкъб Грандинсън, Миро Литъл и Микаел Янтунен. Франц Вангер, Денис Шрьодер, Айзък Бонга и Йоханес Тийман позволиха на символичните домакини да вдигнат оборотите, особено в нападение, за да провокират обрата и да дръпнат с 4 точки в края на дебютната част.

Германците намериха и верния ритъм в защита на старта на втория период, а Вагнер нямаше спиране и авансът им придоби двуцифрени изражения без особени проблеми. Символичните гости най-сетне успяха да надигат глава, използвайки пробуждането на Оливие Нкамуа и Мика Муринен, но действащите световни шампиони действаха безотказно на бърза атака и се прибраха на голямата почивка при 61:47.

Стрелбата зад дъгата заработи в хода на третата част и Бундестима отново даде да се разбере, че няма да намали оборотите. Общите усилия, дело на Едон Маджуни, Марканен и Нкамуа, върна ентусиазма във финландските редици и мечтите за обрат. Това обаче не спря германците да се изстрелят с 8 точки в края на предпоследната десетка.

Актуалните световни първенци често наказваха финландската защита на старта на последната част, връщайки си двуцифрения аванс. Освен това скандинавците нямаха и верен ход в нападение, а Вагнер и Тайс направиха така че Бундестима да се чувства все по-комфортно на паркета. Тристан да Силва и Шрьодер поеха щафетата за германците, които до края не дадоха заден ход и удържаха победата.

Денис Шрьодер се отличи за победителите с 26 точки, 5 борби, 12 асистенции, 5 откраднати топки и 4 точни стрелби зад дъгата, включително и с 10/10 от линията за изпълнение на наказателни удари. Франц Вагнер регистрира 22 точки и 5 овладени под двата ринга топки. Тристан да Силва реализира 13, Даниъл Тайс (11 борби) и Айзък Бонга (5 овладени под двата коша топки) приключиха с 10 точки

Оливие Нкамуа бе над всички за финландците с 21 точки и 9 борби. Лаури Марканен завърши с 16 и 8 овладени под двата ринга топки, Мика Муринен и Микаел Янтунен (6 овладени под двата коша топки) отбелязаха по 12 точки.