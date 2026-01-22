Елис Гури: Станке, подай оставка, спри с лъжите и интригите

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Елис Гури
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Многократният шампион Елис Гури прикани президентът на федерацията по борба Станка Златева, да подаде оставка след скандалните сцени по време на Държавното първенство по борба класически стил в Сливен.

Скандал беляза Държавното първенство по борба

След случилото се Златева нападна ЦСКА и албанецът с български паспорт отговори, че това е „чиста провокация“ и хората не трябва да се поддават.

От вчера следя случая със срещата между нашия спортист от ЦСКА и Димитър Георгиев от клуб ВРЦ. Познавам момчетата лично и мога категорично да кажа, че са възпитани, културни и уважителни спортисти. Потресен съм не толкова от случилото се на срещата, а от изказването на председателката на федерацията по адрес на състезателите на ЦСКА. Това е чиста провокация.

Призовавам не само нашите спортисти, а всички състезатели и фенове, които обичат този спорт, да не се поддават по никакъв начин на провокациите на човек, който очевидно не осъзнава какви думи използва в публични изяви. Според мен този човек има нужда от психолог, не от микрофон.

Вместо да се хвърлят обвинения и интриги, трябваше да се обърне внимание на организацията на състезанието. Нямаше никакви ясни критерии. Тапихът беше в лошо състояние, с дупки, а освен това отдавна не отговаря на правилата на международната федерация.

Станке, подай оставка и спри с лъжите и интригите“, написа Гури в социалните мрежи.

