Елизабет Лемли спечели златния медал в дисциплината бабуни в ските свободен стил

Американката Елизабет Лемли спечели първия си златен медал в дисциплината бабуни от надпреварата по ски свободен стил на Олимпийските игри в Милано-Кортина.

20-годишната състезателка поднесе изненада на финала, записвайки най-добър резултат сред последните осем състезателки със 83.20 точки. Лемли беше едва четвърта след първия кръг от финала, където шампионката от Пекин 2022 Джакара Антъни (Австралия) повтори представянията си от квалификациите по-рано през деня и изглеждаше като фаворитка за златото. При финалното си спускане обаче австралийката допусна грешка и с резултат от едва 60.81 завърши последна.

Джейлин Кауф (САЩ) финишира с резултат от 80.77 и успя да повтори постижението си от четири години по-рано, когато отново спечели сребърния медал.

Бронзът остана за олимпийската шампионка от Пьончан 2018 Перин Лафон (Франция) със 78.00 точки.