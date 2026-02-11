БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт...
Чете се за: 03:22 мин.
Президентът наложи вето върху промените в Изборния...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

Елизабет Лемли спечели златния медал в дисциплината бабуни в ските свободен стил

Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Американкатите Елизабет Лемли и Джейлин Кауф донесоха злато и сребро за страната си.

Елизабет Лемли
Снимка: БТА
Американката Елизабет Лемли спечели първия си златен медал в дисциплината бабуни от надпреварата по ски свободен стил на Олимпийските игри в Милано-Кортина.

20-годишната състезателка поднесе изненада на финала, записвайки най-добър резултат сред последните осем състезателки със 83.20 точки. Лемли беше едва четвърта след първия кръг от финала, където шампионката от Пекин 2022 Джакара Антъни (Австралия) повтори представянията си от квалификациите по-рано през деня и изглеждаше като фаворитка за златото. При финалното си спускане обаче австралийката допусна грешка и с резултат от едва 60.81 завърши последна.

Джейлин Кауф (САЩ) финишира с резултат от 80.77 и успя да повтори постижението си от четири години по-рано, когато отново спечели сребърния медал.

Бронзът остана за олимпийската шампионка от Пьончан 2018 Перин Лафон (Франция) със 78.00 точки.

Свързани статии:

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 18:40 мин.
#Милано/Кортина 2026

Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км...
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Кой е Андрей Гюров? Кой е Андрей Гюров?
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Проверяват разрешителните за оръжието, притежавано от Калушев и хората му Проверяват разрешителните за оръжието, притежавано от Калушев и хората му
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Политическите реакции след решението на президента Андрей Гюров да...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс,...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Идва ли краят на войната? "Файненшъл таймс": Избори и...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Държавата подписа 12-годишен договор с първия частен жп превозвач
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
