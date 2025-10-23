БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Елизабет Паисиева: Работата с ансамбъл е голямо предизвикателство, ще се стремим да бъдем различни

Спорт
Елизабет Паисиева ще бъде помощник на Жанина Иванова в ансамбъла за девойки.

елизабет паисиева бнт българия показва невероятна гимнастика
Управителният съвет на Българската федерация по художествена гимнастика утвърди Жанина Иванова за старши треньор на ансамбъла (девойки), а за нейна помощничка – Елизабет Паисиева, за периода 2026–2027 година

Досега Иванова бе помощник на Кристина Илиева, която вече поема националния отбор за девойки – индивидуално. Двете изведоха възпитаничките си до две световни титли.

Елизабет Паисиева е едно от „златните ни момичета“ и дългогодишен национален състезател. Като треньор тя е работила в едни от най-реномираните клубове във Франция и е била главен треньор на националния отбор на Норвегия.

„Не ми отне много време да взема решение и да пристъпя към тази нова глава в живота си. Връщайки се в България, да предавам знанията си и да допринасям за развитието на българската художествена гимнастика винаги е било най-съкровеното ми желание. Тук съм си у дома, а у дома винаги е най-сладко – колкото и трудни да са предизвикателствата, очакванията и отговорността. След всички години, прекарани извън страната, и работата ми с различни отбори, клубове, треньори и състезатели, знам, че именно тук, в родината, всичко, което давам, ще бъде най-добре оценено и ценено. Това е едната ми мотивация. Другата е, че ще ми бъде изключително интересно да се докосна до работата с ансамбъл. Надявам се, че ще мога да допринеса с опита си, тъй като през годините съм се занимавала и с различни направления в танца и балета“, сподели пред БНР Елизабет Паисиева.

„Работата с ансамбъл е голямо предизвикателство, защото е по-специфична. Да събереш отбора, да го изградиш, да го сплотиш и превърнеш в едно цяло – това е истинско изкуство. От хореографска гледна точка също е изключително интересно. Като състезател винаги съм си мислела: ‘Защо още четири гимнастички около мен? Те ще ми пречат, аз искам да се изявявам сама.’ Но всъщност работата с ансамбъл е дори още по-вълнуваща – както в креативния процес, така и в състезателния период. За мен това е едно различно начинание, в което усещам, че мога да вложа много любов“, допълни участничката на две Олимпиади.

„Вярвам, че с Жанина Иванова ще изградим интересна концепция и насока за подготовката на следващия ансамбъл за девойки в България. При нас летвата винаги е висока – независимо дали става дума за индивидуално, ансамбъл жени или ансамбъл девойки. Работата ни винаги е на 100%, а всъщност трябва да е на 200%. Най-важното е да вярваме в децата. Надявам се да успеем да извадим най-доброто от тях като отбор и да направим добра селекция. Като треньор моята философия е, че преди всичко изграждаме личности, преди да създадем шампиони. Това са деца, които тепърва трябва да научим да бъдат смели и готови за предизвикателствата по пътя си, защото пътят не е лек“, коментира още бившата националка.

Съчетанията, с които ще се представят момичетата на световното първенство през 2027 година, ще бъдат с пет топки и пет ленти.

„Лентата е моят любим уред. Пет ленти с пет двойки ще бъдат голямо предизвикателство. Сещам се за един много красив ансамбъл с ленти – ако не се лъжа, това беше през 1999 година в Будапеща, на Европейското първенство. Тогава, под ръководството на госпожа Таня Стоянова, Весела Димитрова и госпожа Илиана Раева, българският екип направи нещо изключително иновативно – момичетата изиграха две различни съчетания. България изненада всички с тази концепция. С Жани вече започнахме да обсъждаме музиките и идеите. Ще се стремим да бъдем различни и иновативни – както винаги е била България. Аз съм изключително щастлива и благодарна за доверието към мен и към нас. Оттук нататък ни предстои само много работа и красиво творчество“, завърши Елизабет Паисиева.

