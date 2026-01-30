Елизара Янева достигна до полуфиналите на сингъл на турнир в Порто

Елизара Янева се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в зала в Порто (Португалия) с награден фонд 60 хиляди долара.

18-годишната българка, която преодоля успешно квалификациите и на старта елиминира водачката в схемата Греет Минен (Белгия), разгроми италианката италианката Лаура Майер с 6:0, 6:0 за 48 минути.

Следващата съперничка на Янева ще бъде победителката от двубоя между Франсиска Жорже (Португалия) и Ангелина Волошчук (Португалия).