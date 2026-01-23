БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат...
Чете се за: 01:37 мин.
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 03:32 мин.
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента...
Чете се за: 01:35 мин.
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

Илияна Йотова е новият президент на България. След 9 години на власт Румен Радев напуска президентството

Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите на тенис турнира в Лешно (Полша)

Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Българката загуби от осмата в схемата Катинка фон Дайхман.

Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите на тенис турнира в Лешно (Полша)
Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите на тенис турнира на твърда настилка в Лешно (Полша). Българката загуби с 3:6, 6:4, 0:6 от осмата в схемата Катинка фон Дайхман.

18-годишната Янева загуби първия сет, губейки подаването си на два пъти. Във втората частимаше общо пет пробива, като три от тях бяха в полза на Елизара Янева.

Представителката на Лохтенщайн спечели всичките шест гейма в третата част и се поздрави с краен успех след час и 45 минути.

Българската тенисистка стана вицешампионка на турнир в Манчестър през миналата седмица, с което прогресира до рекордното в кариерата си 319-о място в класация на на УТА.

#Елизара Янева

