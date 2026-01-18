БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Елизара Янева отстъпи на финала на турнир в Манчестър

Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Лично кметът на Манчестър награди призьорките в турнира.

Елизара Янева
Снимка: БФ Тенис
Българската тенисистка Елизара Янева стана вицешампионка на единично на турнира на твърда настилка в зала с награден фонд 40 хиляди долара в Манчестър (Великобритания).

18-годишната българка отстъпи във финалната среща с 6:4, 1:6, 4:6 от Селин Неф (Швейцария). Срещата продължи час и 48 минути.

Янева проби за 2:1 в първия сет и запази преднината си за крайното 6:4. Швейцарката обаче постигна два пробива във втората част и след 6:1 изравни резултата в сетовете. В решителния трети сет Янева показа характер – след ранен пробив тя се върна в мача и изравни за 4:4, но швейцарката успя да направи още един пробив и след това да приключи срещата на свой сервис.

Въпреки загубата на финала, представянето на Елизара Янева през цялата седмица беше впечатляващо. Българката записа три престижни победи над състезателки от топ 300 на световната ранглиста и с това си осигури рекордно класиране в кариерата – дебют в топ 320 на света.

До момента Елизара Янева има три спечелени титли при жените във веригата на Международната тенис федерация (ITF).

Лично кметът на Манчестър награди призьорките в турнира.

